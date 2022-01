Que ce soit en Suisse romande ou alémanique, les polices cantonales n'ont pas rapporté d'incidents particuliers sur Twitter ou via des communiqués. Le passage à la nouvelle année donne régulièrement lieu à des débordements, notamment dans les villes. (sda/ats)

Pendant la nuit du Nouvel An, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues davantage que lors de soirées de week-ends habituelles, a indiqué à Keystone-ATS un collaborateur de la police municipale de Zurich . Même son de cloche à Soleure et Saint-Gall, où les interventions policières n'ont pas excédé la charge routinière.

Malgré la pandémie, les Suisses n'ont pas manqué de faire la fête et de célébrer la nouvelle année. Pour ce passage à 2022, les polices cantonales ont passé une soirée et une nuit relativement calmes.

Les Suisses ont été très sages cette nuit de Nouvel An

