Les trains ne circulaient plus entre Lausanne et Fribourg (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Incendie en Suisse romande: des trains supprimés

Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - Fribourg est restreint en raison d'un incendie. Des retards et des suppressions sont à prévoir.

Un incendie a paralysé le trafic ferroviaire entre Lausanne et Fribourg ce vendredi, indiquent les CFF. Le sinistre a toutefois pu être maîtrisé et les pompiers et la police ont depuis quitté les lieux.

La circulation des trains a pu reprendre, mais le trafic est toujours restreint entre Vauderens et Romont (FR).

«L'ensemble des trains pourra circuler à l'exception de ceux de la ligne S40 qui restent pour le moment supprimés entre Romont FR et Vauderens» Les CFF sur leur site

La perturbation dure au moins jusqu'à 15h. Des retards et des suppressions sont à prévoir. (jzs)