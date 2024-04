Contestation grandissante à Berne contre l'Accord sur les pandémies de l'OMS

La manifestation sur la Place fédérale était surveillée par les forces de l'ordre et un service de sécurité privé. (dal/ats)

«Nous manifestons pour une Suisse souveraine et contre des accords internationaux qui suppriment nos droits fondamentaux»

Vendredi, Pro Suisse a déposé une pétition munie de plus de 37'500 signatures demandant son rejet par la Suisse et exigeant que le Parlement fédéral puisse se prononcer au cas où le Conseil fédéral voudrait le signer.

L'accord en discussion à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vise officiellement à «améliorer la prévention, la préparation et la riposte face aux futures pandémies au niveau mondial». Ses opposants, en Suisse et dans d'autres pays, craignent des restrictions de liberté.

Les opposants se sont réunis à l'appel du mouvement Mass-Voll, à l'origine de nombreuses contestations contre les mesures anti-Covid. Ils comprenaient aussi des sympathisants des Amis de la Constitution et des sonneurs de cloche («Freiheitstrychler») qui avaient fait parler d'eux pendant la pandémie.

Des centaines de manifestants, réunis à l'appel du mouvement Mass-Voll et d'autres organisations, ont exprimé leur opposition au projet d'Accord sur les pandémies de l'OMS.

