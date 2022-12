La Suisse se prépare à une escalade militaire entre la Chine et Taïwan

Durant cette période, Thomas Gürber clarifiera à Berne la position suisse sur certaines questions. L'équipe autour de l'ambassadrice Pascale Baeriswyl à New York devra «mettre en œuvre les instructions à la table des négociations», précise-t-il. (sas/ats)

La Confédération suisse va devenir dimanche pour la première fois membre du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Durant son mandat de deux ans, elle présidera le plus important organe de l'ONU en mai prochain, puis à nouveau en octobre 2024.

Un groupe composé d'informaticiens, de représentants de la police et de la sécurité civile et militaire, a été créé afin de parer au fléau des cyberattaques. Les particuliers sont les plus visés.

En 2022, la police cantonale valaisanne a enregistré 23 attaques informatiques bloquant un système ou demandant des rançons, indique le conseiller d'Etat valaisan en charge de la sécurité, Frédéric Favre.