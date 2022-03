La neutralité et les bons offices ne sont aucunement mis en péril par une candidature au Conseil de sécurité , a opposé le président de la Confédération Ignazio Cassis . Des pays ont pu jouer un rôle médiateur par le passé, alors qu'ils siégeaient au sein de cet organe. La Suède s'est ainsi engagée dans la guerre au Yémen, et l'Allemagne dans le conflit libyen.

Seul Roger Köppel (UDC/ZH) a ainsi pu prendre la parole lors du débat. «Une entrée au Conseil de sécurité torpillerait la neutralité suisse. C'est un risque non calculé pour notre pays.» La neutralité implique de rester en retrait de tout conflit armé ou économique, a-t-il lancé, critiquant les récentes sanctions prises à l'encontre de la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Disposant de suffisamment de députés, le parti a pu imposer une session extraordinaire sur le sujet. Sauf que le bureau du National a classé le débat dans la moins importante après la procédure tacite. Le plénum a refusé mercredi par 100 voix contre 73 de lui offrir plus de place.

Vous voulez gagner 2000 dollars par jour? Allez défendre l'Ukraine

Des milliers de combattants étrangers se seraient déjà engagés en Ukraine, répondant à l'appel du Président Volodymyr Zelensky. En tant que Suisse, que risquez-vous en allant combattre? Eclairage.

«Vous êtes un ancien soldat et vous êtes prêt à vous rendre discrètement en Ukraine pour sauver des familles ? Nous vous offrons 2000 dollars par jour, plus les primes.» Ce message repéré par la BBC sur un site d'offre d'emploi du secteur de la sécurité privée n'est pas un cas isolé. La branche est «en pleine effervescence» explique un expert. Les initiatives personnelles se multiplient et elles sont même encouragées par le président ukrainien Zelensky qui lançait un appel à la création d'une légion internationale de défense.