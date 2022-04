Les vacances de Pâques approchent, voici ce à quoi il faudra vous attendre. image: montage watson

Voiture, train ou avion: comment survivre au trafic de Pâques

Vous avez décidé de prendre quelques jours de vacances et d'aller fêter Pâques au soleil? Voici ce à quoi il faudra vous attendre.

Si vous avez décidé de partir quelques jours au soleil pour les vacances de Pâques, vous n'êtes pas les seuls. Après deux ans de pandémie, le trafic aérien, ferroviaire et routier est reparti de plus belle. Voici tout ce que vous devez savoir pour partir en toute sérénité. 👇

En voiture, des bouchons au Gothard

Cette année, on ne peut pas en vouloir aux personnes qui se rendent au Tessin pour les fêtes de Pâques: vendredi, le beau temps est de retour en Suisse italienne (et il fera au moins 25 degrés!). Les bouchons, eux, seront aussi de retour.



Le week-end dernier déjà, le début des vacances avait donné lieu à une queue de 14 kilomètres de long devant le Gothard.

Dès mercredi, le TCS s'attend à des embouteillages comme ceux que l'on connaissait avant la pandémie. C'est ce jour-là que le trafic devrait être le plus dense, de neuf heures du matin à neuf heures du soir environ.

Les embouteillages seraient ensuite nettement plus importants le Jeudi saint, où l'attente devrait commencer dès sept heures du matin, avec des pointes entre 15h et 23h.

Un conseil: se lever tôt ou contourner

Selon le TCS, ceux qui souhaitent éviter les embouteillages dans le tunnel du Gothard devraient prendre la route dès le mercredi ou le jeudi saint aux premières heures du matin. Il serait également possible d'éviter les bouchons en empruntant la route du San Bernardino (A13), le col du Simplon ou le tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Des embouteillages un peu partout en Suisse: Bild: screenshot / ASTRA

L'Office fédéral des routes recommande de ne pas quitter l'autoroute en cas d'embouteillage. Il convient en outre de former une voie de secours et d'appliquer le principe de la fermeture éclair en cas de suppression de voie. En cas de travaux, il convient de rouler régulièrement à la vitesse indiquée.

En train, plus de 31 000 places supplémentaires

Ceux qui préfèrent prendre le train au lieu d'être coincés dans les bouchons devront également s'attendre à trouver du monde. Pour y remédier, les CFF ont ajouté des trains supplémentaires: au total, 24 trains supplémentaires seront mis en service pendant les fêtes de Pâques, offrant 31 000 places supplémentaires.

En outre, divers trains réguliers seront prolongés par des voitures ou des unités de train supplémentaires, dont des trains EuroCity qui circuleront jusqu'en Italie. Toutefois, ces mesures ne permettent pas de garantir que les trains ne seront pas complets sur certains tronçons.

Les CFF recommandent à leurs clients de planifier leur voyage à l'avance et de réserver des places assises dans la mesure du possible.

Ils recommandent également d'utiliser les trains directs, sans changement, aux voyageurs qui partent en direction de Bellinzone ou de Lugano, de la gare centrale de Zurich ou de Bâle. Ceux qui souhaitent se rendre à Locarno devraient utiliser les liaisons avec changement de train à Bellinzone.

Vous emmenez votre vélo en vacances? Réservez!

Ceux qui veulent emmener leur vélo en vacances doivent se dépêcher: selon les CFF, la réservation est obligatoire, tous les jours, sur tous les trajets à travers le tunnel du Gothard et le long du pied du Jura.

Sur les autres lignes InterCity, cette obligation s'applique du vendredi au dimanche ainsi que les jours fériés. Les trains nécessitant une réservation sont signalés dans l'horaire par le symbole «Réservation de vélos».

Mais les places pour les vélos sont limitées. Les CFF proposent à cet effet dix à vingt places supplémentaires pour les vélos sur quinze trains à destination du Tessin et retour ainsi qu'au pied du Jura pendant le week-end de Pâques. (Pour plus d'information sur les voyages en train avec un vélo, c'est par ici).

En avion, 70 000 passagers par jour

Il n'y a pas qu'au Tessin que le soleil et les températures de 25 degrés seront au rendez-vous. Mais pour beaucoup de ces destinations, il faudra prendre l'avion. L'aéroport de Zurich s'attend donc à une augmentation du trafic pendant les fêtes de Pâques: on compte en moyenne sur plus de 70 000 passagers par jour.

Même si ce nombre de passagers reste plus faible que d'habitude, il y aura des pics de décollage tout au long de la journée, au cours desquels de nombreux avions décolleront les uns après les autres. En outre, le temps d'enregistrement par passager pourrait être jusqu'à quatre fois plus long en raison des dispositions liées au Covid.

Un conseil: faites votre enregistrement en ligne

Selon l'aéroport de Zurich, la plupart des compagnies aériennes proposent un enregistrement en ligne, par téléphone portable ou la veille, y compris l'impression des étiquettes de bagages à domicile et le dépôt des sacs à l'aéroport de Zurich. Tous ces services permettent de réduire le temps d'attente le jour du départ.

Ceux qui voyagent avec Swiss peuvent en outre utiliser leur contrôle numérique des documents jusqu'à huit heures avant le départ. Elle garantit que les voyageurs disposent de tous les documents d'entrée nécessaires dans le pays de destination et qu'ils doivent les présenter à l'enregistrement.

Ne pas oublier: dans de nombreux pays, des conditions de voyage liées à la pandémie sont encore en vigueur.



Une soixantaine de compagnies aériennes desservent 191 destinations au départ de Zurich. Selon l'aéroport de Zurich, Londres, Berlin, Palma de Majorque, Amsterdam et Dubaï comptent parmi les destinations les plus prisées les jours de Pâques. Quelle que soit la destination, il est recommandé d'arriver à l'aéroport environ trois heures avant le départ.