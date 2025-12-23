Voici le top 5 des cuisines préférées des Suisses
Une étude réalisée par TheFork révèle les habitudes culinaires des Suisses en 2025. La plateforme de réservation de restaurants en ligne a analysé les données de réservation de ses utilisateurs en Suisse, à travers des questions du genre:
- Combien de convives autour de la table?
- Pour quelle heure les Suisses réservent-ils leur restaurant?
- Quel type de cuisine fait toujours l’unanimité?
Bref, voici les fortes tendances qui en ressortent:
Un nombre de convives classique, sauf...
En 2025, les Suisses ont privilégié les repas «conviviaux mais raisonnables», note TheFork. Autrement dit, la plupart du temps, la plateforme comptait en moyenne 2,8 personnes par réservation.
Cependant, les Suisses choisissent également de se rendre au restaurant pour de grandes occasions, avec un nombre de convives sortant clairement de l’ordinaire:
Les Suisses sont loyaux
En Suisse, c'est connu, on chérit nos petites habitudes. TheFork relève que ses utilisateurs se sont montrés très fidèles. D'ailleurs, l’utilisateur le plus loyal a réservé pas moins de 140 fois sur l’application en 2025, «soit plus de deux sorties restaurant par semaine en moyenne».
La cuisine italienne plaît le plus en Suisse
Du côté des spécialités qui ont le plus satisfait les estomacs comme le cœur, c'est, sans surprise, la cuisine italienne qui a le plus régalé les Suisses en 2025. En effet, elle représentait 22% de l’ensemble des réservations sur TheFork en 2025, devant la cuisine française.
Le classement des cuisines marque cependant une grande diversité de provenances.
Top 5 des cuisines les plus réservées en 2025:
- Italienne – 22%
- Française – 20%
- Indienne – 7%
- Méditerranéenne – 6%
- Japonaise – 6%
Le jour et l'heure privilégiés pour manger dehors
Les habitudes ont également la vie dure en ce qui concerne le créneau horaire préféré des consommateurs suisses. Les utilisateurs de la plateforme ont privilégié le soir plutôt que le midi pour aller au restaurant. En 2025, le dîner concentrait 71% des réservations, contre 29% pour le déjeuner.
Quant à l'heure plébiscitée pour la réservation, pas question de jouer à la «dolce vita»: c'est pour 19 heures que les utilisateurs préfèrent bloquer leur réservation (37% des réservations), quand 18h était l’heure la plus fréquente pour effectuer une réservation (12%).
Le jour où l'on réserve le plus? Le mercredi et le vendredi, ce dernier étant sans conteste le jour préféré pour aller au restaurant (20% des repas).
Ce jour-là, beaucoup de Suisses vont au restau
TheFork note un pic de fréquentation de sa plateforme pour la Saint-Valentin. En Suisse, le 14 février s'impose comme la journée la plus réservée de l’année en 2025, avec 2,9 fois plus de réservations que le reste de l’année.
Comme quoi, pour célébrer l'amour, rien ne vaut de dépenser quelques deniers... et remplir les estomacs.
Les établissements préférés des Suisses
Certains établissements ont particulièrement brillé en 2025. Les restaurants Nomades, à Genève, et Jardin de Pinchat, à Carouge (GE), étaient ainsi les restaurants les plus réservés via l’application TheFork, avec plus de 6000 réservations chacun.
Le Bistrot du Lion d’Or à Carouge est resté le plus longtemps en première place du Top 100 TheFork au cours de l’année.
(jod)