Auto, Zug oder Flug – hier siehst du, wie du am besten durch den Osterverkehr kommst

Ab Mittwoch geht's wieder los: Der Stau am Gotthard, im Gang des Zugabteils oder am Check-in-Schalter. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Reduktion wird dieses Jahr über Ostern wieder mit viel Verkehr gerechnet. Wir zeigen dir, mit welchen Verkehrsmitteln wo mit viel Stau zu rechnen ist, und was Reisende dagegen machen können.

Lara Knuchel

Du willst über die Ostertage in den Süden? Verständlich – schönes Wetter, warme Temperaturen, La Dolce Vita und Aperol Spritz locken natürlich. Was nicht so lockt: Du bist nicht die einzige Person. Verspricht in deinen Augen eine Reise in den Süden trotzdem mehr Vor- als Nachteile, ist es lohnenswert, sich vorher kurz einzulesen. Hier findest du die wichtigsten Informationen zu deiner Auto-, Zug- oder Flugreise.

Auto

Am Ende will's wieder keiner gewesen sein, und doch entsteht so ein Stau ja nicht aus dem Nichts. Allerdings kann man es den Menschen, die über Ostern mit dem Auto ins Tessin fahren, dieses Jahr wirklich nicht verübeln – am Freitag zum Beispiel werden in der italienischsprachigen Schweiz sommerliche 25 Grad erwartet.

20 Kilometer Stau erwartet

Was auch erwartet wird: viel Stau. Bereits letztes Wochenende gab es aufgrund des Ferienbeginns eine 14 Kilometer lange Kolonne vor dem Gotthard. Laut Viasuisse könnte der frühe Ferienbeginn den Stau dieses Jahr allenfalls etwas entlasten. Dennoch: Seit 2019 kann Ostern zumindest in der Schweiz erstmals wieder «normal» verbracht werden. Damals gab es rund 19 Kilometer Stau auf der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung. Ein Jahr später gab es coronabedingt praktisch kein Verkehrsaufkommen (die Kantonspolizeien Uri und Tessin appellierten an Osterreisende, auf eine Tessinreise zu verzichten), und auch letztes Jahr betrug die Staulänge lediglich vier Kilometer.

Dieses Jahr rechnet der TCS wie bereits vor der Pandemie mit Stau schon ab Mittwoch. An diesem Tag wird das grösste Verkehrsaufkommen von etwa neun Uhr morgens bis neun Uhr abends erwartet. Deutlich mehr stauen würde es dann am Gründonnerstag, wo das Warten schon ab sieben Uhr morgens beginnen dürfte, mit Spitzenzeiten zwischen 15 und 23 Uhr.

So sah in den Jahren vor der Pandemie die Stauentwicklung Richtung Süden aus: ... Bild: viasuisse

... und so bei der Rückfahrt Richtung Norden: Bild: ViaSuisse

Früh aufstehen oder umfahren

Wer den Stau am Gotthard-Tunnel umgehen wolle, sollte laut TCS die Reise bereits am Mittwoch oder am Gründonnerstag in den frühen Morgenstunden antreten. Alternativ könne man dem Stau mit einer Fahrt über die San Bernardino-Route (A13), über den Simplon-Pass oder durch den Grossen St.Bernhard-Tunnel ausweichen.

Bei so viel Stau würde es meist auch zu Ausweichverkehr auf Kantonsstrassen kommen, so ein Sprecher der Kantonspolizei Uri gegenüber 20 Minuten. Hier würde man die Baustellen, so gut es geht, räumen, damit Durchfahrten für Rettungsfahrzeuge und den Regionalverkehr möglich seien. Was die Kantonspolizei nicht empfiehlt: das Ausweichen auf Nebenstrassen. Die Autobahn zu verlassen, zahle sich regelmässig nicht aus, so der Sprecher. Nicht zuletzt aufgrund von wesentlich langsameren Fahrzeugen, die ein schnelles Vorwärtskommen verhinderten.

Hier wird überall Stau erwartet: Bild: screenshot / ASTRA

Auch das Bundesamt für Strassen empfiehlt, die Autobahn bei einem Stau nicht zu verlassen. Bei stockendem Verkehr soll ausserdem eine Rettungsgasse gebildet und bei einem Spurabbau das Reissverschlussprinzip angewendet werden. Im Falle von Baustellen solle gleichmässig mit der angegebenen Geschwindigkeit gefahren werden.

Zug

Auch wer sich lieber vom Zug befördern will statt selbst am Steuer (und im Stau) zu sitzen, wird mit hohem Verkehrsaufkommen rechnen müssen. Die SBB will dem mit Extrazügen entgegenwirken: Insgesamt werden über die Ostertage 24 zusätzliche Züge mit 31'000 zusätzlichen Plätzen in Betrieb genommen. Ausserdem würden diverse Regelzüge mit zusätzlichen Wagen oder Zugseinheiten verlängert, darunter auch EuroCity-Züge, die bis nach Italien verkehren. Die zusätzlichen Züge sind laut SBB im Online-Fahrplan ersichtlich, erkennbar an den fehlenden Liniennummern. Es könne auch durch diese Massnahmen nicht garantiert werden, dass es auf einzelnen Strecken oder im Störungsfall nicht zu vollen Zügen kommen wird.

Ihren Kundinnen und Kunden empfiehlt die SBB, die Reise frühzeitig zu planen und Sitzplätze wo immer möglich zu reservieren. Reisenden, die ab Zürich HB oder Basel SBB in Richtung Bellinzona oder Lugano fahren, empfiehlt die SBB, die direkten Züge – ohne Umsteigen – zu benützen. Wer nach Locarno will, sollte die Verbindungen mit Umsteigen in Bellinzona benützen.

Reservationspflicht für Velos

Wer sein eigenes Velo in die Ferien mitnehmen will, muss sich sputen: Für die Mitnahme des Velos auf dem Zug gilt laut SBB für Fahrten durch den Gotthard-Basistunnel und entlang des Jurasüdfusses täglich eine Reservationspflicht. Auf den anderen InterCity-Linien gilt dies von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen. Reservierungspflichtige Züge seien im Fahrplan mit dem Symbol «Veloreservierung» gekennzeichnet. Aber eben: Die Veloplätze sind limitiert. Die SBB bieten dafür am Osterwochenende auf 15 Zügen ins Tessin und zurück sowie am Jurasüdfuss jeweils zehn bis 20 zusätzliche Veloplätze an. (Weitere Informationen zur Zugreise mit dem Velo findest du hier.)

Flugverkehr

Sonne und Temperaturen von 25 Grad gibt es nicht nur im Tessin – für viele dieser Destinationen muss dafür aber ein Flieger bestiegen werden. Der Flughafen Zürich erwartet über die Ostertage denn auch erhöhtes Verkehrsaufkommen: Durchschnittlich rechne man mit über 70’000 Passagieren pro Tag. Das mache rund 70 Prozent des Passagieraufkommens vor Corona aus. Doch auch wenn solche Passagierzahlen nach wie vor tiefer als gewohnt seien, werde es über den Tag verteilt zu sogenannten Abflugsspitzen kommen, in denen viele Maschinen kurz nacheinander starten. Ausserdem könne die Check-in-Zeit pro Passagier aufgrund der Covid-Bestimmungen weiterhin bis zu viermal länger dauern.

Damit es am Flughafen nicht zu gotthard-ähnlichen Stauszenen kommt, kann vor dem Abflug deshalb einiges getan werden. Die meisten Fluggesellschaften bieten laut Flughafen Zürich ein Web-, Mobile- oder Vorabend-Check-in an, inklusive Druck der Gepäcketiketten zuhause und Bag Drop am Flughafen Zürich. All diese Services verringerten die Wartezeit am Abflugtag.

Wer mit Swiss fliegt, kann ausserdem bis acht Stunden vor Abflug deren digitale Dokumenten-Prüfung nutzen. Sie stellt sicher, dass Reisende alle im Destinationsland nötigen Einreisedokumente zusammenhaben, die am Check-In vorgewiesen werden müssen. Nicht vergessen: In vielen Ländern gelten noch pandemiebedingte Reisebestimmungen wie zum Beispiel ein Coronatest. Wer einen solchen Test nicht schon vor dem Reisetag getätigt hat, hat zum Beispiel am Flughafen mehrere Testmöglichkeiten.

Rund 60 Airlines bedienen ab Zürich 191 Destinationen, zu den beliebtesten gehören laut dem Flughafen Zürich an den Ostertagen London, Berlin, Palma de Mallorca, Amsterdam und Dubai. Egal wo es hingeht: Es wird empfohlen, rund drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.