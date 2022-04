Voici comment les Suisse pourront signaler les contenus pédocriminels

Un service de signalement en ligne permettra de dénoncer les contenus pédocriminels de manière anonyme. La plateforme clickandstop.ch sera active dès lundi.

Il sera désormais possible de signaler anonymement les contenus pédocriminels trouvés sur le web. Le service de signalement en ligne clickandstop.ch sera opérationnel dès lundi. On y trouvera également des offres de consultation et des programmes de prévention.

Alors que les images d'abus ne font qu'augmenter sur Internet, très peu de cas ont abouti à des poursuites judiciaires par signalement direct, pointent les fondations Protection de l'enfance Suisse et Guido Fluri dans un communiqué.

Une situation causée selon elles par l'absence de service de signalement en Suisse. Guido Fluri, président de la fondation homonyme, déclare que:

«La situation actuelle est inacceptable, car elle néglige la protection des victimes. Nous devons enfin nous mettre au même niveau que l'étranger»

Un « courage civil nécessaire»

Clickandstop.ch doit combler ce manque. Concrètement, la plateforme permettra aux parents, enseignants, spécialistes et même aux enfants et adolescents de signaler un cas d'abus. Par cet acte, «on fait preuve d'un courage civil nécessaire», commente Guido Fluri.

Les signalisations seront ensuite transmises aux autorités de poursuite pénale compétentes. Si des contenus pénalement répréhensibles sont repérés, les fournisseurs d'accès à Internet seront alertés et priés de supprimer et bloquer les contenus en question.

Des consultations gratuites et anonymes

Afin de prévenir au mieux tout acte pédocriminel, les créateurs de la plateforme proposeront également des consultations avec des professionnels. Gratuites et anonymes, elles pourront se faire par téléphone, chat ou formulaire de contact, précisent les deux fondations.

Yvonne Feri, de Protection de l'enfance Suisse, citée dans le communiqué, avance que:

«ll est encore tabou d'admettre que les violences sexuelles sont largement répandues dans notre société»

C'est pourquoi il est primordial d'en parler et de les expliquer. (sas/ats)