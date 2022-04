Plus de liquide sur la plaine de l'Asse. Image: KEYSTONE

Vous n'aurez plus besoin de cash pour aller à Paléo, mais d'une bonne batterie

Le festival se passera de l'argent liquide pour son édition 2022. Dorénavant, les festivaliers vont devoir utiliser la technologie, carte ou téléphone, pour régler leurs victuailles.

800 lecteurs de cartes sur la plaine de l'Asse pour régler vos mousses et vos saucisses. Révolution pour 2022: après deux éditions de Paléo annulées, la monnaie physique n'existera plus dans vos stands fétiches. Il faudra dégainer votre téléphone ou vos cartes de crédit.

«La réflexion a commencé il y a plusieurs années déjà, mais la pandémie a accéléré le mouvement, explique Mario Fossati, secrétaire général de la manifestation, dans les colonnes du 24 Heures:

«La technologie et les habitudes de la population ont changé»

Probable hausse des chiffres avec cette méthode

Le festival souligne aussi que «tous les festivals qui ont abandonné le cash ont constaté une légère hausse du chiffre d’affaires sur les stands», toujours dans le quotidien vaudois. La cause est la diminution des transactions et des probables erreurs des personnes qui servent dans les différents stands. A savoir que Paléo était dépendant des résultats financiers des stands. A la fin des festivités, les bénéfices étaient répartis entre le festival et les stands. Avec ce nouveau système, tout sera lié.

La manifestation nyonnaise annonce aussi que les mélomanes qui ne sont pas utilisateurs des différentes méthodes de paiement pourront utiliser une carte de débit à charger à l'entrée du festival.

Et en cas de panne de wifi?

Autre grosse interrogation – et surtout danger -, il y a un risque de panne générale. Comme alternative, un réseau séparé de celui utilisé par le public sera mis en place. (svp)