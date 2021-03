Suisse

Pandémie

Le nombre de dépressions graves a doublé depuis la pandémie



Le nombre de dépressions graves a doublé depuis la pandémie

Image: Shutterstock

La population n'a pas suffisamment été informée des conséquences psychologiques de la crise. Plusieurs entités tirent la sonnette d'alarme.

Les conséquences psychologiques et mentales de la pandémie de Covid-19 n'ont pas été suffisamment prises en compte et répercutées. L'Académie de médecine humaine (AMM) basée à Zurich demande «une nouvelle conception complète de l'être humain dans la médecine et la société».

Depuis le début de la pandémie, la souffrance mentale est plus fréquente et plus grave. Les cliniques psychiatriques pour enfants et adolescents ont signalé un afflux de nouveaux patients en automne 2020. Une enquête de l'Université de Bâle a révélé que par rapport à avril deux fois plus de personnes ont signalé des symptômes dépressifs graves lors de la deuxième vague.

Les personnes âgées également touchées

Le nombre de réclamations adressées à l'Office indépendant des plaintes pour personnes âgées en Suisse alémanique (Uba) a triplé en trois ans. L'an dernier, les plaintes pour raisons psychologiques ont été plus nombreuses (191 sur 697) que les plaintes touchant à des questions financières (151).

Une problématique passée à la trappe

Selon l'AMM, la population n'a pas suffisamment été informée des conséquences psychologiques de la crise. En 2020, l'accent a plutôt été mis sur le nombre de personnes infectées par le coronavirus, le nombre de personnes vaccinées, les valeurs R et les mesures de protection. Trop peu d'attention a été accordée à la souffrance psychologique. (ats)

Plus d'articles sur le thème «Covid-19» Pour jouer au foot, ces Romands bravent la police et le Covid Link zum Artikel Environ 500 patients ont attrapé le Covid aux HUG Link zum Artikel Voici tout ce que vous pourrez faire dès aujourd'hui Link zum Artikel Le Covid en chiffre, un an après avoir débarqué en Suisse Link zum Artikel Les restos rebelles ferment finalement leurs terrasses Link zum Artikel Montrer tous les articles