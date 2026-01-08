ciel couvert
Crans-Montana: Le programme du deuil national du 9 janvier

Crans-Montana: le programme du deuil national du 9 janvier

Vendredi, la Suisse rend hommage aux 40 personnes décédées à Crans-Montana ainsi qu’aux nombreux blessés. A cette occasion, des personnalités de haut rang venues de l’étranger sont attendues. Voici le programme de ce 9 janvier.
08.01.2026, 14:5908.01.2026, 15:00
Michael Graber / ch media
Des bougies et des cartes devant le bar «Le Constellation» à Crans-Montana rendent hommage aux victimes de l&#039;incendie.
Des bougies et des cartes devant le bar «Le Constellation» à Crans-Montana.Image: Jean-Christophe Bott / Keystone

Que vais-je remarquer lors de la journée de deuil national?

A 14 heures précises, le silence s’installera dans toute la Suisse. Dans un communiqué, la Confédération écrit:

«Le vendredi 9 janvier 2026 sera consacré dans tout le pays au souvenir des victimes de l’incendie de Crans-Montana, à la solidarité avec les blessés et à la communion avec toutes les personnes touchées. En cette journée de deuil, le président de la Confédération, Guy Parmelin, et les Eglises de Suisse invitent la population à observer une minute de silence dans tout le pays et à partager un moment de recueillement. Les cloches des églises retentiront dans toute la Suisse.»

Cette minute de silence nationale permet de rendre hommage aux victimes de l’incendie et d’exprimer la solidarité du pays envers les blessés.

Au même moment, les cloches des de l'Eglise évangélique réformée, l'Eglise catholique et l'Eglise catholique-chrétienne sonneront. Plusieurs autres communautés religieuses ont également annoncé qu’elles mèneraient des actions de solidarité en faveur des personnes touchées à Crans-Montana.

Les autres actions prévues pour l'hommage nationale du 9 janvier

Dans de très nombreux endroits, les drapeaux seront mis en berne. C’est notamment le cas sur les bâtiments gouvernementaux, au Palais fédéral, mais aussi lors de nombreuses autres manifestations publiques. Par ailleurs, des moments de recueillement collectif auront lieu dans plusieurs localités. Des personnes se rassembleront sur des places publiques, feront une pause et se souviendront ensemble des personnes décédées.

Les transports publics observeront également une journée de deuil. Les conducteurs de train actionneront leur sifflet à 13h58, un geste volontairement prévu avant la minute de silence, comme l'ont confirmé les CFF. D'autres compagnies de transport participeront également à cet hommage. «Le sifflet du train est une expression très forte de sympathie», ont pointé les CFF. Il n'est utilisé que «très rarement et dans des moments très particuliers et chargés d'émotion». A 14 heures, la musique d'ambiance dans les gares sera également coupée.

Voici comment les CFF vont honorer les victimes de Crans-Montana

Que se passe-t-il à Crans-Montana vendredi?

La grande cérémonie commémorative n'aura pas lieu dans la commune touchée, mais à Martigny. Ceci s'explique par le renforcement des mesures de sécurité requis par la présence de nombreuses personnalités étrangères, et par les chutes de neige attendues.

Une retransmission en direct de la cérémonie sera organisée pour les habitants de Crans-Montana. Elle aura également lieu dans plusieurs écoles de la région.

A quoi ressemblera la cérémonie à Martigny?

La cérémonie débutera à 13h45 au Parc des expositions de Martigny. «Le programme comprend des lectures, des gestes symboliques, des prestations musicales et des discours de représentants du gouvernement», précise le canton du Valais.

Qui sera présent à la cérémonie à Martigny?

Principalement les proches des victimes. Mais de nombreux invités officiels seront également là. La Suisse a invité des représentants des 37 pays à la cérémonie. Parmi eux figurent notamment le président français Emmanuel Macron et le président italien Sergio Mattarella. D’autres pays seront également représentés par des personnalités de haut rang.

Deuil national: les chefs d'Etat qui répondent présents à l'appel

Le Conseil fédéral sera représenté à Martigny par le président de la Confédération Guy Parmelin, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et le ministre de la Justice Beat Jans. Le gouvernement valaisan participera à la messe in corpore.

La cérémonie ne sera pas accessible au public, la commune de Crans-Montana écrit:

«L'accès à cet événement officiel est strictement réservé aux personnes ayant reçu une invitation personnelle. Le public est invité à suivre ce moment de recueillement à la télévision.»

Et si je souhaite suivre l'hommage national?

Ce sera en direct sur watson.

Comment puis-je exprimer ma compassion envers les victimes?

Le plus simple est sans doute de s’arrêter durant la minute de silence. La Confédération a également mis en ligne un livre de condoléances, dans lequel il est possible d’écrire des mots de réconfort.

Ces journées de deuil sont-elles fréquentes en Suisse?

Selon l’historien Sacha Zala, elles sont «très exceptionnelles», comme il l’a déclaré au groupe Tamedia. Il y a toutefois déjà eu, après de graves catastrophes, des minutes de deuil nationales ou au moins de grandes cérémonies commémoratives. Par exemple après le tsunami dans l’océan Indien en 2004 ou durant la pandémie de coronavirus.

Traduit et adapté de l'allemand

L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
