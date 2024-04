Le petit parcours de la Patrouille des glaciers débutera samedi

Plus de 600 militaires sont mobilisés pour cet événement mythique, l'armée se charge de toute l'organisation de la course. Keystone

Les premières courses de la Patrouille des Glaciers au départ de Zermatt et d'Arolla prévues mardi et mercredi avaient été annulées lundi à cause de la météo. 4900 coureurs sont inscrits.

Plus de «Suisse»

La Patrouille des glaciers (PdG) ne sera courue que depuis Arolla et non depuis Zermatt samedi. Les conditions météorologiques ne permettent toujours pas d'assurer la sécurité des participants sur le long parcours, ont indiqué les organisateurs vendredi soir.

La décision de reporter les courses au départ de Zermatt (Z2) et au départ d'Arolla (A2) a été prise jeudi soir dans l’espoir que survienne une amélioration des conditions, notamment de visibilité, afin d’envisager un déroulement normal de la course dans la nuit de samedi à dimanche:

«Mais l’amélioration espérée du contexte météo ne se produira pas» Le comité d'organisation

La température ressentie par le personnel militaire et civil en poste sur les sommets est descendue jusqu’à -35°C. Avec le manteau nuageux persistant, les conditions de visibilité entre Zermatt et Arolla durant la nuit ne permettront pas d’évacuations, tant par voie aérienne que par voie terrestre.

En revanche, les prévisions météorologiques pour la deuxième partie de la nuit de samedi à dimanche permettent d’envisager le maintien de la course A2 aux heures de départ prévues.

Près de 4900 coureurs se sont inscrits pour la mythique course à travers les sommets enneigés. Avec plus de 1600 militaires mobilisés, l'armée se charge de toute l'organisation de la course, et notamment de la sécurité du parcours et des coureurs. (ats/jch)