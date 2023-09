Robbie Williams quitte Genève pour Gstaad

People

Robbie Williams quitte Genève pour emménager...

... en Suisse. (Oui, toujours.)

En 2020, le chanteur anglais avait racheté une immense propriété sur la commune de Vandœuvres, à Genève, qui appartenait au co-propriétaire des magasins Bon Génie, Nicolas Brunshwig. Un terrain de 8500 mètres carrés, pour la modique somme de 29 millions de francs, sur lequel le couple Williams et leurs enfants comptaient lancer de gigantesques travaux. En attendant, ils se sont contentés de louer une bicoque voisine, autrement moins dispendieuse. C'est le site immoblier.ch, relayé par la Tribune de Genève, qui l'annonce mardi matin.

Trois ans et puis s'en va. Surtout: sans avoir dormir une seule nuit dans leur immense nid principal. Selon immobilier.ch, l'ancien chouchou du boys band Take That serait tombé en amour avec un village beaucoup moins original que la banlieue du bout du lac. Et oui...le refuge des stars... Gstaad! La famille s'y serait d'ailleurs déjà installée depuis quelques mois, cherchant aujourd'hui à fourguer rapidement le boulet genevois pour 30 millions de francs.

C'est sans doute pour ça qu'Ayda Field Williams nous a abreuvé de balade en montagne et de fourchettes à fondue, cet été, sur son compte Instagram.