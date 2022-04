Mardi, Booba a ainsi diffusé sur son compte Twitter de sulfureuses captures d'écran d'un échange avec l'ancien participant des Anges 5, Marc Blata. Image: instagram

Pourquoi Booba a balancé «la sextape» d'une star suisse de la téléréalité

Mais qu'est-ce qu'un rappeur français, un blogueur, une vedette de la téléréalité genevoise et un célèbre joueur de foot ont en dénominateur commun? Par ici les explications.

C'est la dernière affaire qui fait parler tous les internautes. Depuis plusieurs jours, Booba est en conflit avec un certain Marc Blata. Un ex-candidat de télé-réalité partageant, sur son blog, les potins les plus croustillants du milieu. Parmi ceux-ci, la récente relation amoureuse que le rappeur entretiendrait avec Maeva Ghennam, star des Marseillais.

En guise de contre-attaque, Booba n'y est pas allé de main morte, provoquant dans son sillage des dommages collatéraux. Mardi, il a ainsi diffusé sur son compte Twitter des captures d'écran d'un échange avec l'ancien participant des Anges 5: «Marc Blata est tellement mauvais qu'il voulait que j’termine des gens au hasard!!!», a accusé l'artiste de 45 ans sur Twitter.

Tentant manifestement de discréditer le travail du blogueur à scandales, Booba n'a manifestement pas réalisé l'ampleur de la bombe qu'il venait de lâcher, non pas contre Marc Blata, mais les deux personnes citées.

Sextape ou pas sextape?

Car sur les images, si l'on en croit les informations délivrées par Marc Blata dans les captures d'écran, les deux amants ne seraient autres que Bouna Sarr, un footablleur évoluant au sein du Bayern Munich et Astrid Nelsia, une candidate genevoise emblématique de la dixième saison des Anges de la téléréalité.

Banni d'Instagram pour partage excessif de nombreuses sextapes de stars du rap (La Fouine et Kaaris l'ont encore en travers de la gorge), B2o a voulu minimiser les risques d'être banni d'un autre réseau en censurant l'objet des messages ainsi qu’en restreignant les commentaires du public. Sauf que depuis deux jours, tous les médias «people» relaient l'affaire.

Ni Astrid Nelsia, ni Bouna Sarr n’ont répondu à la rumeur et aux sollicitations des journalistes. Reste à noter que l'influenceuse de 27 ans suivie par plus de 1,8 millions d'abonnés sur Instagram n'a jamais caché son faible pour les sportifs et les rappeurs. Selon Star Mag, elle serait actuellement en couple avec le rappeur Koba LaD.

Pendant ce temps-là, Booba continue de ridiculiser Marc Blata au détour de montages disgracieux et autres mèmes impliquant désormais la femme du blogueur. Le Duc de Boulogne n'a manifestement pas fini de se faire des ennemis.

Une question reste sans réponse: personne ne sait pourquoi Blata voulait que Booba partage cette sextape... (mndl)