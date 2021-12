People

6 figures suisses qui ont influé sur votre vie et sont décédées en 2021

Leurs actions ont eu, sans que vous vous en doutiez, un impact sur votre quotidien. S'ils nous ont quittés durant l'année écoulée, leurs noms marqueront le monde des sciences, des médias et de la politique suisses à jamais.

L'icône suisse du feminisme

Elle est l'une des premières militantes féministes. Née de parents neuchâtelois, Jacqueline Berenstein-Wavre s'est éteinte le 22 janvier 2021, à l'âge de 99 ans.

Elle avait présidé le Grand Conseil genevois en 1989 et s'est notamment battu pour les droits des femmes, pour la revalorisation du travail domestique et pour la mémoire ouvrière.

En 2012, Jacqueline Berenstein-Wavre a reçu un prix d'honneur du Prix «Femme exilée, femme engagée» de la Ville de Genève, pour son «parcours de militante exemplaire, marqué par la lutte contre les injustices et les discriminations» Image: capture d'écran youtube

Le précurseur de l'IRM

Le monde scientifique a vu le Zurichois Richard Ernst, Prix Nobel de chimie en 1991, le quitter le 4 juin 2021 à l'âge de 87 ans. Le chercheur était considéré comme le père de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM).

Le Prix Nobel de chimie 1991 lui a été décerné pour ses contributions au développement de la spectroscopie à résonance magnétique nucléaire à haute résolution (spectroscopie RMN), qui a ouvert la voie vers l'IRM. Il a notamment contribué à améliorer la sensibilité de cette technique dont les premières expériences remontent aux années 1940.

Richard Robert Ernst est né le 14 août 1933 à Winterthour (Suisse) et mort dans la même ville le 4 juin 2021. keystone

Le chef des négociations économiques européennes

L'ancien secrétaire d'Etat Franz Blankart, négociateur en chef pour l'Espace économique européen, a disparu le 17 janvier 2021.

En tant que diplomate, Franz Blankart a représenté les intérêts européens et économiques de la Suisse. Il a fait carrière au sein du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de l'Economie (DFE).

Prix de la Fondation Landmann, Prix de l'entreprise européenne, membre d'honneur du Swiss Business Club, Croix de Commandeur de l'Ordre du Mérite de la République de Pologne... Les honneurs n'ont pas manqué durant la carrière de Franz Blankart. Image: KEYSTONE

Le visage de la presse féminine suisse

Marie-Pierre Dupont, figure emblématique de Femina, a disparu début novembre à l'âge de 78 ans. Cette plume valaisanne reconnue avait œuvré durant 35 ans au sein du magazine féminin, dont 25 ans comme rédactrice en chef.

Quand Marie-Pierre Dupont a pris en charge Femina, celui-ci paraissait deux fois par mois en deux éditions, romande et alémanique.

Férue d’actu et soucieuse de l’égalité des sexes, Marie-Pierre Dupont avait réussi à transformer Femina, au départ bimensuel et encombré de conseils de couture, en magazine riche en contenus, tourné vers des sujets pluriels et intimes.

Le cofondateur du Laténium de Neuchâtel

Le fondateur et ancien directeur du Laténium, Michel Egloff, est décédé le 29 juillet dans sa 81e année.

A Avenches (VD), en mars 1960, Michel Egloff a participé à la découverte de vestiges d'industrie céramique. Image: sda

Archéologue cantonal et professeur à l'Université de Neuchâtel, Michel Egloff a dirigé le Laténium depuis son inauguration en 2001 jusqu'en 2006. Il est notamment reconnu pour avoir contribué à la découverte en 1966 d'un abri sous roche près de Baulmes (Abri de la Cure).

Le père suisse de la recherche spatiale

Autre chercheur renommé, le spécialiste bernois en aérospatiale Hans Balsiger est décédé le 19 janvier 2021. Il avait été nommé président de la commission des recherches spatiales de l'Agence spatiale européenne (ESA) en 1996.

Peu de temps après son doctorat, Hans Balsiger a commencé à développer des instruments pour l'espace. Avec le professeur Ernest Kopp, il a construit l'électronique du premier instrument spatial de l'Université de Berne lancé sur une fusée en 1967. capture d'écran youtube

De plus, Hans Balsiger était responsable de l'appareil de détection d'ions baptisé Rosina (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis), qui devait permettre de déterminer la composition de l'atmosphère et de l'ionosphère de la comète Churyumov-Gerasimenko. (ats/mndl)