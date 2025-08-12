Grosses perturbations sur la ligne Lausanne-Genève jusqu'à minuit

Les voyageurs entre Lausanne et Genève devront prendre leur mal en patience ce mardi: sur leur site, les CFF annoncent d'importantes restrictions sur la ligne. Et ce jusqu'à minuit.
Un dérangement à la ligne de contact entre Etoy et St-Prex est à l'origine de la perturbation. Les lignes TGV, EC, IR90 et R8 sont concernées.
Des retards et des suppressions sont à prévoir. Les IR90 sont notamment supprimés entre Renens et Genève Aéroport. Les usagers de ces trains peuvent utiliser les IR15 qui s'arrêtent exceptionnellement à Renens, informent les CFF. (jzs)
