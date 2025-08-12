beau temps31°
DE | FR
burger
Suisse
train

CFF: grosses perturbations sur la ligne Lausanne-Genève

Des voyageurs et des pendulaires circulent sur un quai devant un train CFF SBB ce mercredi 14 novembre 2018 dans la gare de Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
La restriction dure jusqu'à 23:59 environ (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Grosses perturbations sur la ligne Lausanne-Genève jusqu'à minuit

Le trafic ferroviaire est restreint sur l'arc lémanique suite à un dérangement entre Etoy et St-Prex. Des retards et des suppressions sont à prévoir.
12.08.2025, 13:3812.08.2025, 13:54
Plus de «Suisse»

Les voyageurs entre Lausanne et Genève devront prendre leur mal en patience ce mardi: sur leur site, les CFF annoncent d'importantes restrictions sur la ligne. Et ce jusqu'à minuit.

Un dérangement à la ligne de contact entre Etoy et St-Prex est à l'origine de la perturbation. Les lignes TGV, EC, IR90 et R8 sont concernées.

Le réveil est brutal pour les trains de nuit CFF

Des retards et des suppressions sont à prévoir. Les IR90 sont notamment supprimés entre Renens et Genève Aéroport. Les usagers de ces trains peuvent utiliser les IR15 qui s'arrêtent exceptionnellement à Renens, informent les CFF. (jzs)

Développement suit

L'actu en Suisse c'est par ici

«Détachement touriste»: ces frontaliers qui font l'armée en Suisse
de Lea Hartmann
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
de Alberto Silini
4
L'armée suisse pourrait acheter ce «dangereux» pistolet américain
2
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Un arbre généalogique hors normes dévoilé en Valais
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
2
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
3
La petite amie de Harry Potter a bien changé
Malgré son astuce, les douaniers suisses ont chopé cette Brésilienne
Début août, une Brésilienne de 42 ans a été arrêtée à l’aéroport de Zurich avec 10 kg de cocaïne cachés dans deux valises à double fond.
Une Brésilienne de 42 ans a été pincée début août à l'aéroport de Zurich avec quelque 10 kilos de cocaïne dans deux valises à double fond. L'une des valises a été récupérée au comptoir des objets trouvés.
L’article