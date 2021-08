Sharon Stone fera un saut à Zurich pour recevoir une récompense

Pour en savoir davantage sur Sharon Stone 👇

Née dans la petite ville de Meadville en Pennsylvanie, Sharon Stone s'est d'abord lancée dans une carrière de mannequin. À l'âge de 17 ans, elle a été couronnée Miss Pennsylvanie. Peu après, elle s'installe à New York pour devenir mannequin professionnel. Puis elle a fait le saut sur le grand écran grâce à Woody Allen en 1980.



Elle a fait sa percée il y a une trentaine d'années dans le thriller érotique «Basic Instinct» (1992). Le film fait sensation avec ses scènes de sexe révélatrices, et l'actrice acquiert du jour au lendemain une renommée mondiale en tant que femme fatale. Sa performance dans le film «Casino» de Martin Scorsese a finalement valu à l'actrice de caractère une nomination aux Oscars. Stone a également joué dans plusieurs séries («The Practice», «The New Pope», «Ratched»).



Aujourd'hui mère de trois enfants, l'actrice a reçu plusieurs prix pour son engagement social en faveur de la paix, des malades du sida et de l'éducation en Afrique.