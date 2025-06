La vague violette de la grève féministe déferlera samedi en Suisse

En 2023, la manifestation avait rassemblé des milliers de personnes à Lausanne. Keystone

La vague violette de la grève féministe va déferler samedi en Suisse

Une mobilisation est attendue dans 25 villes de Suisse, dont 6 en Suisse romande.

Plus de «Suisse»

Les femmes descendent dans les rues de 25 villes et communes de Suisse ce samedi, à l'occasion de la grève féministe du 14 juin. L'égalité est encore loin d'être atteinte entre hommes et femmes, dénoncent les syndicats et les collectifs féministes.

Les femmes gagnent en moyenne 1364 francs de moins que les hommes, malgré l'existence d'un droit légal à l'égalité salariale, critique l'Union syndicale suisse (USS). Plus de la moitié des entreprises suisses ne respectent pas l'obligation légale de procéder à des analyses de l'égalité salariale.

Ces politiques ayant échoué, il faut maintenant des contrôles obligatoires et des amendes pour les entreprises refusant de vérifier leurs salaires ou pour celles pratiquant la discrimination, revendiquent les syndicats.

Cyrielle Huguenot, secrétaire centrale de l'USS, a déclaré à Keystone-ATS:

«Nous ne sommes pas satisfaits de l'annonce du Conseil fédéral d'attendre fin 2027 pour achever l'analyse de la loi sur l'égalité. Nous allons demander davantage de mesures immédiates.»

Les professions comptant une importante proportion de femmes continuent également d'être moins bien payées. Plus de la moitié des femmes gagne moins de 4200 francs par mois, tandis qu'un quart gagne même 2500 francs ou moins.

Ces bas salaires ne sont pas seulement imputables au travail à temps partiel. Ils sont aussi liés à des discriminations structurelles, estiment les syndicats. Les professions féminines sont généralement moins bien rémunérées alors que l'expérience professionnelle et l'ancienneté entraînent des hausses de salaire moindres chez les femmes que chez les hommes.

Dans les professions à majorité de femmes, une revalorisation générale des salaires est donc prioritaire. Les personnes ayant effectué un apprentissage doivent gagner au moins 5000 francs par mois.

Le harcèlement reste un problème

Une femme sur deux dit par ailleurs avoir déjà été victime de harcèlement sexuel ou sexiste sur son lieu de travail. Une politique contraignante de tolérance zéro doit donc être pratiquée, exigent les syndicats.

En Suisse romande, des manifestations ou des actions auront lieu samedi à Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds (NE), Bienne (BE), Sion et Fribourg. Dans le reste de la Suisse, les femmes se mobiliseront notamment à Berne, Zurich, Bâle, Saint-Gall, Lucerne ou Lugano.

Selon Cyrielle Huguenot, il difficile d'évaluer quelle sera la participation. Elle déclare:

«Le 14 juin est maintenant une date bien ancrée dans les agendas des militants et militantes féministes. Et étant donné que les manifestations ont lieu un samedi et au vu des retours en arrière au niveau international, nous pouvons espérer une bonne participation».

(sda/ats)