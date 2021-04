Suisse

Genève: Fischer entre au Conseil d'Etat. Mais où est passé Maudet?



image: keystone

Fabienne Fischer lui pique la place. Mais où est donc passé Maudet?

Battu le 28 mars par la verte Fabienne Fischer, qui prête serment aujourd'hui, Pierre Maudet joue les mystérieux. Ses amis radicaux entretiennent le suspense. L'ancien conseiller d'Etat genevois devrait lever tout ou un partie du voile ce soir au TJ de la RTS.

Plus le mystère est épais, plus le personnage est important. Pierre Maudet doit être quelqu’un de très important. Un épais mystère l’entoure à quelques tours d’horloge de la prestation de serment de Fabienne Fischer, cet après-midi à 17 heures devant le Grand Conseil genevois, en présence du Conseil d’Etat au complet. Où Pierre Maudet sera-t-il à ce moment précis, à compter duquel ses pass et badges de ministre cantonal sonneront dans le vide? En promenade au Salève? Devant la chaîne locale Léman Bleu pour assister au spectacle de sa dépossession?

Un bar en Thaïlande ?

Les grognards d’Elan radical, ce parti fait à sa main, auquel il n’aurait toujours pas adhéré, disent n’en rien savoir. Mais, ils l’assurent, Pierre Maudet est dans une «période de réflexion». «Il n’hésitera pas à communiquer sur son avenir. J’imagine qu’il va continuer à s’intéresser à la politique d’une façon ou d’une autre», lâche l’un d’eux, au maximum de l’indiscrétion. «Il a ouvert un bar sur une plage en Thaïlande», plaisante un autre. Pour l’heure et plus sérieusement, apprend-on encore de l’entourage de l’ancien conseiller d’Etat, il serait occupé à «trouver un poste dans le privé».

Battu le 28 mars au second tour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat, Pierre Maudet aurait pris alors «quelques jours de congé» (où? No sé), avant donc, de se remettre au travail. En vue, pourquoi pas, d’un retour dans deux ans au gouvernement genevois. «30 000 citoyens lui ont fait confiance le 28 mars», rappelle-t-on comme on fait étalage de ses forces.

Ces 30 000-là n’auront pas réussi à barrer la route à Fabienne Fischer. La candidate écologiste qui aujourd’hui, non seulement accède au Conseil d’Etat, mais prend en plus l’économie et l’emploi, les attributions chéries de Pierre Maudet, jusqu’à ce que ses collègues de l’exécutif les lui retirent l’automne dernier, à la suite d’un audit défavorable et à une époque où l’intéressé était aux prises avec la justice pour son voyage controversé à Abu Dhabi. L’essentiel étant qu’on sache que «Pierre Maudet n’a pas perdu son enthousiasme». Très bien. Mais où est-il? Mais que fait-il? Il devrait prendre la parole ce soir au TJ de la RTS.

