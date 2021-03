Suisse

Police

Quels sont les crimes qui cartonnent ou qui sont délaissés?



bfs.admin.ch

Quels sont les crimes qui montent ou ceux qui sont délaissés?

Globalement, moins de crimes ont été enregistrés par la police l’an dernier par rapport à 2019, si l’on en croit les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique publiés lundi. On a fait la liste des plus importantes variations en matière de criminalité.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Brigandage aggravé +329%

C’est quoi? Vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’inté­grité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. Ici, la hausse concerne les cas où l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté (Code pénal article 140 chiffre 4).

Peine encourue: minimum 5 ans de prison.

Le chiffre: Entre 2019 et 2020, le nombre de cas enregistrés est passé de 7 à 30, soit une hausse de 329%.

Image: KEYSTONE

Acte d’ordre sexuel sur personne incapable de discernement +42%

C’est quoi? Savoir qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance et en profiter pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel (Code pénal article 191).

Peine encourue: maximum dix ans de prison ou amende.

Le chiffre: Entre 2019 et 2020, le nombre de cas enregistrés est passé de 24 à 34, soit une hausse de 42%.

Blanchiment d’argent +78%

C’est quoi? Commettre un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (Code pénal article 350bis).

Peine encourue: maximum trois ans (cinq si cas grave) de prison ou amende.

Le chiffre: entre 2019 et 2020, le nombre de cas enregistrés est passé de 1772 à 3070, soit une hausse de 73%.

Vol de vélos électriques +38%

C’est quoi (le vol): Se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime en soustrayant une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (Code pénal article 139).

Peine encourue: maximum cinq ans de prison ou amende. Le nombre d’année de prison est plus élevée si le vol est réalisé en bande ou par métier.

Le chiffre: entre 2019 et 2020, le nombre de cas enregistrés est passé de 4423 à 6082, soit une hausse de 38%.

Image: KEYSTONE

Contrebande de stupéfiants pour consommation personnelle +264%

C’est quoi? Importation, exportation ou transit sans autorisation de produits compris dans la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. A noter que ces cas ne concernent que les cas en rapport avec de la consommation personnelle (Loi sur les stupéfiants article 5).

Peine encouru: amende.

Le chiffre: entre 2019 et 2020, le nombre de cas enregistrés est passé de 778 à 2832, soit une hausse de 264%.

Filouterie d’auberge -31%

C’est quoi? Aller dans un restaurant, un bar ou un hôtel et ne pas payer ce qu’on a commandé ou les services obtenus. (Code pénal article 149).

Peine encourue: Sur plainte, maximum trois ans de prison ou amende.

Le chiffre: entre 2019 et 2020, le nombre de cas enregistrés est passé de 511 à 355, soit une baisse de 31%.

Image: sda

Détournement de retenus sur salaire -32%

C’est quoi? En tant qu’employeur, ne pas affecter une retenue de salaire au paiement d’impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d’as­surance ou à d’autres fins.

Peine encourue: maximum trois ans de prison ou amende.

Le chiffre: entre 2019 et 2020, le nombre de cas enregistrés est passé de 129 à 88, soit une baisse de 32%.

Traite d’êtres humains -32%

C’est quoi? Se livrer à la traite d’un être humain (en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur) à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe (Code pénal article 182).

Peine encourue: prison ou amende. Si la victime est mineure ou si l’auteur fait de la traite d’êtres humains son métier, la peine de prison est d’un an au minimum.

Le chiffre: entre 2019 et 2020, le nombre de cas enregistrés est passé de 99 à 67, soit une baisse de 32%.

Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal dans un Etat de l’espace Schengen -74%

C’est quoi? Faciliter, depuis la Suisse, l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger dans un État Schengen ou participer à des préparatifs dans ce but (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration)

Peine encourue: maximum un an de prison ou amende. Les cas de peu de gravité peuvent déboucher sur une simple amende. Ceux plus graves, maximum cinq ans de prison.

Le chiffre: entre 2019 et 2020, le nombre de cas enregistrés est passé de 219 à 57, soit une baisse de 74%.

Image: sda

Emploi (répété) d'étrangers sans autorisation -30%

C’est quoi? Employer un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse (Loi fédérale sur les étrangers article 117).

Peine encourue: maximum trois ans de prison ou amende. Si violation par négligence, maximum 20 000 francs d’amende.

Le chiffre: entre 2019 et 2020, le nombre de cas enregistrés est passé de 1514 à 1054, soit une baisse de 30%.

Limite de l’interprétation

Dans sa communication, l’Office fédéral de la statistique (OFS) prévient: les chiffres publiés représentent un indicateur parmi d’autres (condamnations, sondages, etc.). Ici, nous retrouvons les cas enregistrés auprès de la police. Parfois, le faible nombre de cas demande aussi une attention particulière quant aux évolutions en pourcentage.

bfs.admin.ch

«La reportabilité varie fortement selon l’infraction et le domaine dans lequel elle a été commise. Il est indispensable de garder ces considérations à l’esprit lors de l’interprétation des résultats», indique ainsi l’OFS.

Quant à l’effet de la pandémie sur la criminalité, elle n’est pas si simple à saisir au-delà des évidences, tels que l’impact du télétravail sur les infractions à domicile, celui de la présence des forces de l’ordre dans l’espace public sur les agressions de rue, etc.



«La pandémie actuelle et/ou les mesures de restrictions qui y sont liées n’expliquent pas toutes les variations, cependant et selon les infractions étudiées, cela a pu aussi accélérer certains phénomènes déjà préexistants», explique ainsi Philippe Hayoz, responsable du domaine «Police» et suppléant de la cheffe de section Criminalité et droit pénal à l’OFS.

Plus d'articles «Actu» Il y a cinq ans Bruxelles était traumatisée par un attentat djihadiste Link zum Artikel A Limoges, personne n'est obligé de porter le masque Link zum Artikel En 2020, près de 16 000 Suisses se sont fait avoir sur Internet Link zum Artikel Scènes coupées au montage, traitement masculin: les femmes en ont marre Link zum Artikel