L'entrée du tunnel de la Vue-des-Alpes, dans le canton de Neuchâtel (image d'archives). Image: KEYSTONE

Flashé à 140 km/h au lieu de 80 en Romandie, il risque gros

Un automobiliste domicilié en France risque la prison et un retrait de permis après un gros excès de vitesse à Fontainemelon (NE).

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Contrôlé par un radar semi-stationnaire, un automobiliste a été mesuré samedi 16 mai vers 20h00 à une vitesse de 140 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, à Fontainemelon à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes en direction de Neuchâtel. Il s’agit d’un ressortissant portugais âgé de 54 ans et domicilié en France.

Les faits ayant été constatés au moyen du radar semi-stationnaire, «le conducteur n'a pas été intercepté immédiatement. Il a été convoqué afin d'être entendu», a indiqué mercredi la police neuchâteloise. Le chauffard risque une peine privative de liberté ainsi qu'un retrait de son permis de conduire d'au moins deux ans. (jzs/ats)