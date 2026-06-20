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Uitikon-Waldegg (ZH): le feu a ravagé un dépôt de feux d'artifice

Une usine de feux d'artifice s'embrase à Zurich

Ein Triopan-Faltsignal der Feuerwehr, fotografiert im Ausbildungszentrums Andelfingen (AZA) des Amts fuer Militaer und Zivilschutz des Kantons Zuerich am Mittwoch, 15. April 2026 in Andelfingen. (KEYS ...
Les pompiers zurichois ont eu fort à faire pour lutter contre l'incendie d'une usine de feux d'artifice (image prétexte).Keystone
Une usine de feux d'artifice a été détruite à Uitikon Waldegg (ZH) à la suite d'un incendie accompagné de plusieurs explosions.
20.06.2026, 08:5120.06.2026, 08:51

Un important incendie accompagné de plusieurs explosions s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans un dépôt de feux d’artifice à Uitikon Waldegg (ZH), provoquant d’importants dégâts matériels. Aucun blessé n’est à déplorer, selon la police cantonale zurichoise.

Peu après 23 heures, plusieurs signalements faisant état d’explosions et d’un feu dans une zone boisée sont parvenus aux centrales d’intervention. À leur arrivée, les secours ont découvert un bâtiment déjà entièrement embrasé, dont une grande partie s’était effondrée.

Les pompiers sont parvenus à maîtriser puis à éteindre l’incendie au terme d’une intervention de grande ampleur. Ils ont également empêché les flammes de se propager à la forêt environnante. Des spécialistes de la police cantonale zurichoise et de l’Institut médico-légal de Zurich ont commencé les constatations durant la nuit. Une surveillance du site a été maintenue jusqu’au matin.

Les causes des explosions et de l’incendie restent inconnues. L’enquête est menée par la police cantonale et le Ministère public compétent, en coordination avec le Ministère public de la Confédération. (btr/ats)

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