«Allah akbar»! Un jeune homme fait peur à toute une école neuchâteloise

«Allah akbar» signifie «Dieu est le plus grand» en arabe et dans la religion de l'islam. Image: KEYSTONE

La proximité du Centre fédéral d'accueil de Boudry (NE) pourrait peut-être expliquer la présence de l'individu au sein de l'établissement scolaire. Une enquête est en cours.

Plus de «Suisse»

Un jeune homme qui s'était introduit dans une école primaire à Cortaillod (NE) et proférait des propos «menaçants» a été interpellé vendredi par la police, a indiqué cette dernière, confirmant une information de la RTS. Personne n'a été blessé. Un soutien psychologique a été mis en place.

«La police a été avertie vers 14h45 qu'un individu menaçant hurlait dans les couloirs de l'école primaire des Corneilles, criant 'Allah akbar'» Georges-André Lozouet, porte-parole de la police neuchâteloise

Le personnel enseignant a «bien réagi» en appliquant le protocole «Amok», a indiqué Georges-André Lozouet. Il ajoute que tous les enfants vont bien et qu'un dispositif psychologique a été mis en place. «Allah akbar» signifie «Dieu est le plus grand» en arabe et dans la religion de l'islam.

Aucun lien avec l'école

Le jeune homme n'a pas de lien direct avec l'école ou le village, a souligné le porte-parole. «Sans papier au moment de son interpellation, il est en cours d'identification»:

«Nous ne savons pas quel a été son cheminement précis pour entrer dans l'école»

Paraissant «déséquilibré», le jeune homme devrait être pris en charge par une instance médicale:

«Il n'était pas armé au moment de son interpellation, mais il n'est pas impossible qu'il se soit débarrassé d'une arme avant l'arrivée de la police»

(ats/jch)