Un couple retrouvé mort chez lui dans le canton de Neuchâtel

Un couple retrouvé mort chez lui près de Neuchâtel

Deux personnes âgées ont été découvertes dans un appartement à Colombier. L'enquête suggère un incident à huis clos, avec une arme à feu retrouvée sur les lieux.

Mercredi 24 avril 2024, vers 10h30, la centrale neuchâteloise d'urgence a reçu un appel exprimant des inquiétudes au sujet d'un couple résidant à Colombier. Une patrouille dépêchée sur place a pénétré dans le logement et a trouvé un couple de personnes âgées sans vie.

Les premières constatations suggèrent que les événements se sont déroulés à huis clos, et une arme à feu a été trouvée sur place. Une enquête pénale a été ouverte par le ministère public pour déterminer les causes et les circonstances de cette affaire. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. (jah)