Pourquoi ces fruits sont vendus encore verts chez Coop et Migros

Ces dernières semaines, les étals de supermarchés en Suisse sont squattés par des fruits qui ont l’air de ne pas avoir terminé leur mue. Des bananes aux citrons, c’est la couleur verte qui prend souvent le dessus.

En plein été, alors que la peau des humains brunit sous les assauts du soleil et au rythme des vacances, la pelure de certains fruits vendus en supermarchés semble tout aussi bousculée. Vous l’avez sans doute remarqué vous-même ces dernières semaines au rayon frais de Migros ou Coop, les couleurs ont évolué. Et c’est particulièrement le cas pour les bananes ou les citrons jaunes.

Jaunes? Pas vraiment. Dans la plupart des succursales, les citrons sont actuellement verts. Aussi verts qu’un... citron vert.

Un spectacle qui a le don de créer de surprenantes incompréhensions devant les bacs à agrumes. «Vous n’avez plus de citrons jaunes en ce moment?», demandait par exemple une cliente cette semaine, à un employé de la Coop.

«Ce sont des citrons jaunes, madame, et ne vous inquiétez pas: ils sont mûrs»

Non seulement les géants orange ne sont donc pas en pénurie de citrons jaunes, mais ces derniers peuvent rester verts même s’ils sont arrivés à maturité.

La réponse à cette énigme est à chercher du côté de la météo, car «la couleur jaune de la peau du citron dépend des variations de température entre le jour et la nuit».

«A cette période de l'année, les températures n'ont pas encore atteint les variations nécessaires à la coloration jaune naturelle. Cependant, la teneur en jus souhaitée est déjà atteinte et les citrons sont d'une qualité irréprochable» Maja Riegler, porte-parole chez Coop

Si vous ne le saviez pas encore: «En été, il est tout à fait normal que les citrons soient verts et pourtant mûrs. La couleur jaune n'apparaît qu'une fois que les nuits deviennent plus fraîches, car les citrons produisent alors davantage d'éthylène, qui décompose la chlorophylle, le pigment vert. Il n'y a pas de maturation artificielle.» Tobias Ochsenbein, porte-parole chez Migros

Du côté de la Migros, on évoque en premier lieu un casse-tête qui concerne l’entier du domaine: «Mettre en rayon des fruits et légumes parfaitement mûrs est un véritable défi». Et c’est un peu de notre faute à tous, car le client suisse a pour habitude d’acheter, du moins en supermarché, des produits uniformes, pas trop disgracieux, pas trop mûrs, pas trop verts. En d’autres termes: parfaits.

«D'une part, les produits doivent arriver dans les magasins à pleine maturité et savoureux. D'autre part, ils doivent pouvoir être transportés sans se détériorer peu après leur achat. Deux exigences difficiles à concilier» Tobias Ochsenbein, porte-parole chez Migros

En ce qui concerne les bananes ces derniers temps, «cela n'a pas fonctionné de manière optimale, et cela n'a rien à voir avec la météo», nous explique pour sa part Tobias Ochsenbein, porte-parole de Migros. Il faut se souvenir que les bananes sont cueillies lorsqu’elles sont encore vertes, car c’est un fruit qui continue à mûrir après la récolte.

Le défi, pour la grande distribution, est donc de les faire «vieillir» suffisamment pour qu’elles soient agréables à l’œil, mais pas trop pour ne pas repousser le client ou créer un accident de banane dans le sac à main.

Chez Coop, «les bananes sont mûries dans notre chambre de maturation à Kaiseraugst et sont généralement livrées aux points de vente lorsqu'elles sont mûres et jaunes, prêtes à être consommées», nous explique Maja Riegler, porte-parole.

Tout est donc une question de doigté et de timing.

Si bien que... «Dans certains cas, il peut effectivement arriver que des bananes légèrement verdâtres arrivent dans les supermarchés» Maja Riegler, porte-parole de Coop

Si la nature a toujours évolué selon son propre rythme, les consommateurs citadins auraient peut-être tout intérêt à, parfois, moins manger avec les yeux et lui faire confiance.