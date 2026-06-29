Une fusillade fait cinq morts et plusieurs blessés en Allemagne
Cinq personnes ont été tuées par balles lundi dans une ville du nord de l'Allemagne, et plusieurs autres blessées.
Deux arrestations ont eu lieu, a confirmé un porte-parole de la police locale à l'AFP.
Sur WhatsApp et sur X, la police a d'abord confirmé qu'«une importante opération en cours» dans le centre-ville de Stade et appelé la population à éviter le secteur concerné.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I
Mais à ce stade, selon la police, il n'existe plus aucun «danger pour la population» après cet homicide qui s'est produit dans un centre d'aide pour jeunes à Stade, ville de 50 000 habitants près de Hambourg.
«L'enquête sur les circonstances et le déroulement exact des faits se poursuit», a-t-on précisé de même source.
(jzs/afp)