en partie ensoleillé28°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Une fusillade fait cinq morts et plusieurs blessés en Allemagne

Fusillade en Allemagne: cinq morts, plusieurs blessés et deux arrestations, selon la police
Fusillade en Allemagne: cinq morts, plusieurs blessés et deux arrestations, selon la police (image d'illustration).Image: NDR/Capture d'écran

Une fusillade fait cinq morts et plusieurs blessés en Allemagne

Cinq morts et plusieurs blessés sont à déplorer après des coups de feu à Stade, dans le nord de l'Allemagne, selon la police locale.
29.06.2026, 14:0429.06.2026, 14:56

Cinq personnes ont été tuées par balles lundi dans une ville du nord de l'Allemagne, et plusieurs autres blessées.

Deux arrestations ont eu lieu, a confirmé un porte-parole de la police locale à l'AFP.

Sur WhatsApp et sur X, la police a d'abord confirmé qu'«une importante opération en cours» dans le centre-ville de Stade et appelé la population à éviter le secteur concerné.

Mais à ce stade, selon la police, il n'existe plus aucun «danger pour la population» après cet homicide qui s'est produit dans un centre d'aide pour jeunes à Stade, ville de 50 000 habitants près de Hambourg.

«L'enquête sur les circonstances et le déroulement exact des faits se poursuit», a-t-on précisé de même source.

(jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Europe s&#039;apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L'Europe s'apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L&#039;Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l&#039;exploite à fond
1
L'Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l'exploite à fond
de Kurt Pelda, Kiev et Odessa
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
La Colombie bascule très à droite
1
La Colombie bascule très à droite
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Parmelin doit séduire ce «mormon sérieux»
Au sein de l'équipe commerciale de Donald Trump, un rééquilibrage des pouvoirs s'est opéré. Pour ce qui est des taxes, c'est désormais avec Jamieson Greer qu'il faut avoir affaire. Guy Parmelin le rencontre ce lundi à Washington. Portrait.
L'horloge tourne pour la Suisse dans le conflit douanier des Etats-Unis. Les droits de douane supplémentaires actuels de 10% pourraient être caducs dès le 24 juillet. Dans le pire des cas, c'est à nouveau 39% qui s'appliqueraient, ou n'importe quel chiffre issu de l'humeur de Donald Trump.
L’article