Fusillade en Allemagne: cinq morts, plusieurs blessés et deux arrestations, selon la police (image d'illustration). Image: NDR/Capture d'écran

Une fusillade fait cinq morts et plusieurs blessés en Allemagne

Cinq morts et plusieurs blessés sont à déplorer après des coups de feu à Stade, dans le nord de l'Allemagne, selon la police locale.

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Cinq personnes ont été tuées par balles lundi dans une ville du nord de l'Allemagne, et plusieurs autres blessées.



Deux arrestations ont eu lieu, a confirmé un porte-parole de la police locale à l'AFP.

Sur WhatsApp et sur X, la police a d'abord confirmé qu'«une importante opération en cours» dans le centre-ville de Stade et appelé la population à éviter le secteur concerné.

Mais à ce stade, selon la police, il n'existe plus aucun «danger pour la population» après cet homicide qui s'est produit dans un centre d'aide pour jeunes à Stade, ville de 50 000 habitants près de Hambourg.

«L'enquête sur les circonstances et le déroulement exact des faits se poursuit», a-t-on précisé de même source.



(jzs/afp)