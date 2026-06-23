«De faux messages vocaux propagent des logiciels malveillants et ciblent les identifiants de connexion», indique la Confédération Image: montage watson

Ils se servent de «faux messages vocaux» pour arnaquer des Suisses

La Confédération alerte sur une nouvelle vague d'arnaques qui vise les entreprises suisses. Explications sur les deux variantes de cette escroquerie.

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L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) met en garde contre une nouvelle campagne de phishing particulièrement sophistiquée. Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes reçoivent des courriels annonçant la réception d'un message vocal. En réalité, ces e-mails servent à voler des mots de passe ou à installer des logiciels malveillants sur les ordinateurs des victimes.

Les escrocs reproduisent presque à l'identique les notifications envoyées habituellement par Microsoft 365 ou OneDrive for Business. Les courriels affichent les logos officiels de Microsoft et prétendent informer l'utilisateur qu'un nouveau message vocal («New Voicemail») l'attend.

Pour rendre l'arnaque encore plus crédible, les cybercriminels ajoutent un faux numéro de téléphone, une date de réception et même la durée supposée du message vocal. Mais, parfois, l'arnaque va loin dans le sordide:

«Dans un cas particulièrement effronté, l’objet Avis de décès a même été utilisé afin de faire naître chez le destinataire un sentiment d’urgence et une pression émotionnelle, et de le pousser ainsi à ouvrir le message sans réfléchir.»

Deux méthodes pour piéger les victimes

L'OFCS distingue actuellement deux variantes de cette attaque:

La première repose sur une pièce jointe piégée. Le courriel contient un fichier compressé au format ZIP, présenté comme un enregistrement audio. En réalité, l'ouverture du fichier installe un logiciel malveillant, souvent un «infostealer», capable de dérober des mots de passe, des cookies de connexion ou encore des données personnelles. La seconde variante renvoie vers un faux site Microsoft. En cliquant sur le lien ou sur un bouton invitant à écouter le message vocal, l'utilisateur arrive sur une page de connexion qui imite parfaitement celle de Microsoft. Mais avant de pouvoir écouter le prétendu message, il est invité à saisir son adresse e-mail et son mot de passe Microsoft. Ces identifiants sont alors directement récupérés par les pirates.

Un simple clic peut compromettre toute une entreprise

L'office fédéral souligne que les conséquences peuvent dépasser largement le vol d'un seul compte. Une fois connectés à Microsoft 365, les cybercriminels peuvent accéder aux e-mails, à OneDrive, à SharePoint ou encore à Teams. Ils utilisent ensuite directement et discrètement la boîte de messagerie piratée pour envoyer de nouveaux messages frauduleux à tous les contacts de la victime, rendant l'attaque beaucoup plus crédible. L'OFCS développe:

«Comme ceux-ci proviennent d’une adresse d’expéditeur familière et font souvent référence à des échanges de courriels antérieurs, le taux de réussite auprès des destinataires est nettement plus élevé qu’avec le hameçonnage classique.»

Les pirates peuvent également analyser les échanges professionnels afin d'identifier des paiements en cours, des projets sensibles ou l'organisation interne d'une entreprise. Ces informations servent ensuite à lancer des escroqueries ciblées:

«Une fausse demande de paiement, envoyée au bon moment depuis la véritable messagerie électronique d’un collaborateur ou d’une collaboratrice, est pratiquement impossible à détecter comme une fraude par le service comptable.»

En outre, si un logiciel malveillant est installé, les données volées peuvent ensuite être revendues sur le darknet et réutilisées plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard lors de nouvelles attaques.

Les conseils de l'OFCS

Pour éviter de tomber dans le piège, l'Office fédéral de la cybersécurité recommande de ne jamais ouvrir une pièce jointe ZIP inattendue. Les véritables messages vocaux sont généralement envoyés sous forme de fichiers audio (.mp3 ou .wav), et non d'archives compressées.

L'OFCS invite également les utilisateurs à ne jamais cliquer sur les liens contenus dans ce type de notification et à ne jamais saisir leurs identifiants Microsoft après avoir suivi un lien reçu par e-mail. Enfin, les personnes utilisant Microsoft Teams ou Microsoft 365 dans leur entreprise sont invitées à consulter directement leurs messages vocaux depuis l'application officielle, plutôt que via une notification reçue par courrier électronique. (hun)