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Un accident de travail fait deux blessés au Tessin

Explosion dans une centrale tessinoise: deux personnes portées disparues
La centrale de Ritom.Image: SBB

Un accident dans une centrale électrique fait deux blessés au Tessin

Un accident de travail s’est produit mercredi matin dans la centrale hydroélectrique de Ritom, à Piotta. On compte deux blessés graves.
09.09.2026, 11:4109.09.2026, 13:12

Deux personnes ont été grièvement blessées mercredi lors d'un accident du travail à la centrale électrique de Ritom, à Piotta (TI). L’incident a eu lieu peu après 9h30 et a endommagé une partie du bâtiment.

Plusieurs médias tessinois avaient fait état d'une explosion à l'intérieur ou à proximité de la centrale électrique. La police cantonale tessinoise n'a pas encore confirmé cette information. Selon un photographe de TI-Press, contacté par Keystone-ATS, les riverains n'auraient toutefois pas entendu aucune détonation.

Les forces de l'ordre ont, en revanche, affirmé que l'accident a eu lieu dans l'ancien bâtiment de la centrale, construit en 1917. Ce dernier sera remplacé par une nouvelle installation, qui devrait entrer en service en 2027. La société exploitant la centrale appartient à 75% au canton du Tessin et aux CFF.

L'accident a largement mobilisé les secours. Un hélicoptère de la Rega aurait également été mobilisé et la police aurait bouclé le secteur. La police cantonale tessinoise a confirmé à la chaîne publique RSI qu’une intervention était en cours.

«Les patrouilles sont mobilisées, mais il est encore trop tôt pour fournir davantage de précisions»

Les circonstances exactes de l'accident et ses causes restent encore à déterminer, a déclaré un porte-parole à Keystone-ATS.

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