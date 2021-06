Suisse

Police

Une Vaudoise confondue avec une criminelle recherchée par Interpol



Une Vaudoise arrêtée à la douane, car confondue avec une criminelle

Menottée et arrêtée à la douane de Bardonnex, à Genève, début juin, une coiffeuse établie dans le canton de Vaud a été interpellée par erreur, à cause d'une bourde administrative.

Elle s'appelle Rosa*. Elle est mère de famille, elle exerce le métier de coiffeuse et vit dans la commune de Mézières (VD). Le 5 juin dernier, elle est arrêtée à une douane genevoise, alors qu'elle se rendait à Barcelone en voiture avec son époux. Pourquoi? Son nom de famille ressemble à celui d'une femme recherchée par Interpol et née le même jour que Rosa. De plus, sa voiture est enregistrée sous un autre nom que le sien, comme le raconte 24 heures.

«Soudainement, je me suis retrouvée menottée et interrogée comme une criminelle durant plusieurs heures par la police genevoise. On m’a reproché de ne pas avoir payé l’assurance des plaques. La police m’a aussi demandé de réunir une série de documents (sur elle, son conjoint et ses enfants) d’ici à mardi et a évoqué durant mon audition mon expulsion de Suisse.» 24 heures

Erreur du Service des autos

Une erreur du Service de la navigation vaudois serait à l'origine de l'arrestation de la mère de famille. Ces derniers, qui ne veulent pas en dire davantage sur l'affaire liée à Interpol, se disent navrés pour Rosa. Le service vaudois a tout de même avoué avoir commis une faute: enregistrer le véhicule sous le nom d’une mauvaise personne née le même jour.

«Ma cliente va bien entendu demander des excuses aux autorités et la réparation du préjudice important qu’elle a subi.»

Une facture salée

En plus de son malheur, Rosa a reçu une facture d'un montant 1328 francs de la part de l’Office cantonal des véhicules et de la navigation (Ocan). Pour eux, les frais de dépannage et de mise en fourrière sont à sa charge, ce que l'avocat de la coiffeuse vaudoise conteste fermement.

Au service de presse de la police genevoise, on relève «qu’il y a eu manifestement un couac dans cette affaire: «concernant la facture que cette personne a reçue, nous lui conseillons de prendre contact avec l’Ocan afin d’expliquer la situation.» (jch)

*prénom connu de la rédaction de 24heures

