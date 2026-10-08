Voici la nationalité la plus souvent condamnée en Suisse

De nouvelles données de l’Office fédéral de la statistique révèlent d’importantes différences entre les nationalités des personnes condamnées pour des infractions pénales. Une part importante d’entre elles ne réside pas durablement en Suisse, un phénomène particulièrement marqué pour les vols.

Céline Zahno, David Hilzendegen / ch media

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Depuis dix ans, l'Office fédéral de la statistique (OFS) publie des données sur la nationalité des personnes condamnées. Depuis l'an dernier, il est également possible de connaître les infractions pour lesquelles les ressortissants de chaque pays ont été condamnés. Ce mercredi, l'OFS a publié ses chiffres pour l'année 2025.

Pour l'ensemble des infractions du Code pénal suisse, 12 837 Suisses ont été condamnés, soit le plus grand nombre. Parmi les ressortissants étrangers, l'Algérie arrive en tête: 1964 Algériens adultes ont été condamnés pour une infraction au Code pénal suisse. Ce qui se cache derrière ce chiffre est frappant: seuls 83 des condamnés font partie de la population résidante permanente de la Suisse.

34% de l'ensemble des personnes condamnées en Suisse en 2025 ne faisaient pas partie de la population résidente permanente. Image: Georgios Kefalas / Keystone

Des chiffres révélateurs

L'OFS classe la grande majorité des Algériens condamnés dans les «autres catégories de population». On y trouve notamment les personnes du domaine de l'asile qui se trouvent en Suisse depuis moins de douze mois ou les séjours de courte durée. Y figurent également les touristes ainsi que les personnes sans statut de séjour légal.

Chez les Français, les Roumains et les Marocains condamnés également, plus de la moitié d'entre eux ne fait pas partie de la population résidante permanente.

Ce n'est pas un phénomène marginal. L'analyse des chiffres de l'OFS montre qu'environ 34% de l'ensemble des condamnés ne font pas partie de la population résidante permanente. Autrement dit, ils ne vivent pas durablement en Suisse ou n'y séjournent pas encore depuis douze mois.

Pour permettre une comparaison plus pertinente entre les nationalités, l'OFS calcule des taux de charge. Ceux-ci rapportent le nombre de condamnés à la population résidante permanente correspondante. Ils ne peuvent être déterminés que pour cette dernière, car on ignore combien de touristes ou de personnes sans séjour légal se trouvent au total en Suisse.

Les taux les plus élevés concernent les personnes originaires du Congo (2,75%), d'Angola (2,31%), de Somalie (2,22%) et d'Algérie (2,19%).

De grandes différences pour les vols

Des différences remarquables apparaissent aussi lorsqu'on examine les infractions une à une. Pour les vols, ce sont de loin les Algériens qui ont été le plus souvent condamnés parmi les ressortissants étrangers: 1497 au total. Seuls 35 d'entre eux faisaient partie de la population résidante permanente.

Chez les condamnés originaires de Roumanie, du Maroc, de France, de Tunisie et de Géorgie également, plus de la moitié ne faisait pas partie de la population résidante permanente. L'infraction de vol comprend notamment les vols à l'étalage et à la tire, ainsi que les vols de vélos et de voitures et les cambriolages.

La proportion élevée de personnes sans domicile durable en Suisse correspond au phénomène dit du tourisme criminel. Celui-ci désigne des personnes ou des groupes d'auteurs qui entrent en Suisse depuis l'étranger afin d'y commettre des infractions ciblées. Il s'agit, le plus souvent, de vols.



Les chiffres de l'OFS ne permettent toutefois pas de déduire combien des condamnés sont réellement venus en Suisse en tant que touristes criminels.

Quid des infractions routières?

La part des condamnés étrangers qui ne vivent pas durablement en Suisse est également élevée pour les violations graves des règles de la circulation routière. Et c'est logique, car beaucoup ne sont probablement que de passage.

Le plus grand nombre de condamnations en vertu de la loi sur la circulation routière concerne des Italiens (2172) et des Français (2054). Parmi les Italiens, 1188 condamnés ne faisaient pas partie de la population résidante permanente; chez les Français, ils sont 1627.

L'OFS appelle toutefois à la prudence dans l'interprétation de ces chiffres. L'analyse par nationalité est purement descriptive, et on ne peut en déduire aucun lien de cause à effet entre nationalité et criminalité. Selon la recherche, des facteurs tels que le niveau de formation, l'âge et le sexe influencent davantage la délinquance. Ils ne peuvent toutefois être pris en compte que partiellement lors de la publication des données. (trad. ysc)