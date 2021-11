Valais: un couple retrouvé mort dans une villa à Conthey

L'intervention d'un tiers semble exclue (Image d'illustration) keystone

La police cantonale et les secours ont découvert dimanche après-midi les corps d'un homme et d'une femme septuagénaires dans leur villa à Erde (VS). Ils y avaient envoyé de nombreux moyens pour prêter assistance à ce couple manifestement en détresse.

L'intervention d'un tiers semble exclue, indique la police cantonale valaisanne lundi matin dans un communiqué. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances des décès. (sda/ats)