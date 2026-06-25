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Quatre jeunes soupçonnés d'agression sexuelle arrêtés à Berne

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Les quatre hommes sont accusés d'abus sur personne incapable de discernement ou de résistance.Image: shutterstock

Quatre jeunes soupçonnés d'agression sexuelle arrêtés à Berne

La police a interpellé à Berne et Fribourg quatre auteurs présumés d'infraction sexuelle. Le plus jeune a 16 ans et échappe à la détention provisoire.
25.06.2026, 13:0325.06.2026, 13:03

La police cantonale bernoise a interpellé quatre auteurs présumés d'infractions sexuelles après des mois d'enquête. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé sexuellement une femme en juin 2025 dans la ville de Berne. Trois des quatre hommes sont en détention, comme l'a indiqué la police jeudi.

En collaboration avec la police cantonale fribourgeoise, la police bernoise a interpellé les quatre hommes, âgés de 16 à 21 ans, en août 2025 dans le canton de Fribourg, ainsi qu'en décembre 2025 et en janvier 2026 dans le canton de Berne. Trois des hommes sont majeurs et se trouvent depuis lors en détention provisoire.

Ils sont notamment accusés d'abus sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les jeunes hommes ont partiellement avoué avoir commis les faits qui leur sont reprochés.

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Les interpellations ont été précédées de plusieurs mois d'enquête. Des «chiens de recherche criminalistique», «spécialement entraînés à la détection de traces de sperme», ont notamment été utilisés, selon la police.

Les faits se sont produits le 29 juin 2025. Les hommes ont lâché la femme et ont pris la fuite à l'approche de tiers. Ces derniers ont ensuite pris en charge la victime jusqu'à l'arrivée de la police. Une ambulance l'a transportée à l'hôpital. (ats/tam)

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