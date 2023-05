Mise en garde de la police jurassienne contre les vols de vélos

Image: Twitter

La police cantonale jurassienne a lancé une campagne pour lutter contre la multiplication des vols de vélos et mettre ainsi en échec les voleurs. Elle invite les propriétaires de cycles à les sécuriser où qu'ils soient stationnés, même à son domicile.

Plus de «Suisse»

155 vélos dérobés en 2020, 233 en 2021, 261 en 2022 et déjà 49 en 2023 alors que la saison des beaux jours, période la plus propice aux vols, n'a pas véritablement débuté. Les voleurs n'hésitent pas à s'emparer des vélos stationnés dans et aux environs des maisons et des immeubles, a averti la police cantonale jurassienne la semaine dernière.

L'absence de sécurisation, comme l'entreposage dans un local non verrouillé ou le fait de ne pas attacher son vélo à un objet fixe, augmente de manière importante le risque d'être victime d'un vol.

«Que ce soit sur la rue ou à domicile, les cycles doivent être sécurisés» La police dans son message de prévention

Ce phénomène ne touche pas que le canton du Jura. Vendredi, la police fribourgeoise a annoncé l'arrestation de deux auteurs de vols de vélos. Les deux individus ont reconnu avoir dérobé une vingtaine de bicyclettes entre le chef-lieu cantonal et Bulle. (chl/ats)