Un radar flashe un corbeau et la police neuchâteloise s'enflamme

A ces mots le Corbeau se senti fier;

Et pour montrer sa belle voix,

Il ouvre ses larges ailes, et passe devant le flair.

Le Voiturier s’en saisit, et dit: «Mon bon Monsieur,

Apprenez que tout fraudeur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute:

Cette leçon vaut bien une prune, sans doute.»

Le Corbeau, honteux et confus,

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus...