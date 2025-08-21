faible pluie17°
DE | FR
burger
Suisse
Société

Les coûts de ce secteur de santé augmentent de 20% par an

Les coûts de ce secteur de santé augmentent de 20% par an.
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dernier à Berne pour réclamer une meilleure prise en charge psychothérapeutique et des salaires plus élevés pour les psychologues, alors que les coûts ont déjà considérablement augmenté.Image: Keystone / Imago, montage watson

Trois causes qui font bondir le coût des psys en Suisse

Depuis que les psychothérapies chez le psychologue n’ont plus besoin d’être déléguées par un médecin, les coûts ont grimpé à 922 millions de francs, soit 394 millions de plus qu’il y a quatre ans.
21.08.2025, 09:1621.08.2025, 09:16
Anna Wanner / ch media
Plus de «Suisse»

Depuis trois ans, les psychologues bénéficient d’une nouvelle liberté: ils peuvent désormais facturer directement la psychothérapie à l’assurance maladie. Jusqu’en juillet 2022, cela n’était possible que sous la supervision d’un médecin.

Le nouveau modèle de prescription a eu rapidement des effets sur les coûts. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait déjà constaté il y a un an une forte hausse, avec des coûts passant de 175 à 200 millions de francs entre 2022 et 2023. Ce chiffre est confirmé par le nouveau rapport de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan).

Vous avez peut-être payé 38 000 francs de trop sur votre prime maladie

Selon celui-ci, les coûts de la psychothérapie chez un psychologue sont passés de 528 millions de francs en 2021 à 922 millions en 2024. Cela représente une augmentation d’environ 400 millions en quatre ans, soit 20% par an.

Le nouveau modèle devait faciliter l'accès aux psychothérapies et remédier au problème du manque de prestations. On devait bien s'attendre à une croissance des coûts, mais probablement pas dans cet ordre de grandeur. C'est ce que montre surtout la comparaison avec les autres prestataires de soins psychiatriques et psychothérapeutiques, où la croissance était de 2,6% par an. Que s'est-il donc passé?

Les causes cachées derrière les hausses

Le rapport cite trois effets qui ont alimenté à ce point la hausse des coûts:

  1. 129 millions de francs (33%) proviennent du changement tarifaire: le passage au nouveau modèle a nécessité de nouveaux tarifs pour la psychothérapie chez un psychologue. Depuis, un tarif provisoire de 154,80 francs par heure s’applique, ce qui est nettement plus élevé qu’avant 2022.
  2. 69 millions de francs (18%) s’expliquent par la tendance à long terme d’une augmentation du recours aux thérapies.
  3. 24 millions de francs (6%) sont liés à la croissance démographique.
Accusé d'abriter «des fraudeurs», ce secteur de soin gonfle les primes

Il reste donc des coûts supplémentaires de 171 millions de francs pour lesquels aucune explication directe n'est possible. L’OFSP soupçonne un transfert depuis le secteur privé et les assurances complémentaires, des barrières financières plus basses ainsi qu’une réduction du sous-approvisionnement. Ce dernier point se reflète aussi dans la hausse du nombre de cabinets de psychologues, passés de 3249 fin 2022 à 4834 mi-2024.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

Plus d'articles sur la santé mentale

Anxieux, le retour de la vie sociale vous inquiète? Les conseils d'une psy
de Agathe Seppey
videovideo
Humeur
Cette vidéo sur la dépression nous a fait du bien et vous en fera aussi
de Agathe Seppey
Comment le sport maintient notre cerveau en bonne santé
de Arash Javanbakht
L'impact mental du confinement sur les jeunes mesuré en 4 points
Thèmes
23 photos prises au parfait moment😅
1 / 25
23 photos prises au parfait moment😅
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Il se déguise en ours pour frauder l'assurance
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
3
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
Il saute en wingsuit d'un hélicoptère et trouve la mort dans les alpes
Un citoyen américain adepte de wingsuit est décédé lundi dans le canton de Berne, à Grindelwald. Après avoir sauté depuis un hélicoptère, il a percuté des arbres et a chuté mortellement.
Un amateur de wingsuit a trouvé la mort lundi au pied de l'Eiger, dans l'Oberland bernois. L'homme, un ressortissant américain de 58 ans, avait sauté d'un hélicoptère avec trois autres personnes près du sommet de l'Eiger, sur le territoire de la commune de Grindelwald.
L’article