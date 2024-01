Agé de 42 ans, Dettling siège depuis 2015 au Conseil national. Il est membre du comité directeur du parti depuis 2018 et vice-président de l'UDC depuis 2022. Les délégués de l'UDC Suisse éliront formellement le successeur de Marco Chiesa lors de leur assemblée ordinaire du 23 mars à Langenthal (BE). (jah/ats)

«Les enfants sont de plus en plus hospitalisés en Suisse»

Comment la Suisse a fabriqué une machine pour cacher ses secrets

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse mit au point une machine de chiffrement plus performante qu’Enigma: la Nema.

Avant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse n’avait aucune expertise en matière de cryptographie, c’est-à-dire de technique de chiffrement. Pourtant, en pleine guerre, des mathématiciens et ingénieurs commencèrent à concevoir leur propre machine à chiffrer. On la baptisa «Nema», abréviation de «Neue Maschine» (nouvelle machine). La Nema fut remise à la troupe en 1948 et resta en service jusque dans les années 1970. Elle ne fut déclassifiée qu’en 1992, et vendue en 1994 à des personnes intéressées au prix dérisoire de 50 francs.