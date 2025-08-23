Keystone

Les Suisses de l'étranger sont pour l'introduction de l'e-ID

Le Conseil des Suisses de l'étranger s'est prononcé à une large majorité en faveur de la nouvelle loi sur l'e-ID. Lors de la première séance de sa nouvelle législature samedi à Berne, il a adopté une résolution recommandant de voter «oui» à l'objet soumis au vote populaire le 28 septembre prochain.

La diaspora suisse bénéficierait tout particulièrement d’une e-ID fiable émise par l'Etat, souligne samedi l'organisation des Suisses de l'étranger dans un communiqué. L'identité électronique constitue une étape décisive pour développer les offres de cyberadministration et faciliter les contacts de la Cinquième Suisse avec les autorités helvétiques.

L'e-ID ouvrirait par ailleurs de nouvelles perspectives démocratiques. Elle pourrait par exemple permettre un processus de vote électronique sans support papier ou servir de base à la récolte électronique de signatures, simplifiant ainsi l’exercice des droits politiques pour les Suisses de l’étranger.

Des procédures d'identification facilitées redonneraient en outre à la diaspora un meilleur accès aux services des banques suisses.

L'Organisation des Suisses de l'étranger, dont l'organe suprême est le Conseil des Suisses de l'étranger, représente plus de 826'000 Suisses vivant à l'étranger.

(sda/ats)