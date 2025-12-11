C'est à Coire que les logements se louent le plus vite en Suisse. Image: KEYSTONE

Il se passe un truc paradoxal sur le marché immobilier suisse

Il y a de plus en plus d'appartements sur le marché helvétique, mais ils sont loués de plus en plus vite en moyenne. Et les zones les plus rapides ne sont pas forcément celles que vous imaginez.

Reto Fehr Suivez-moi

Entre octobre 2024 et septembre 2025, environ 24 000 logements supplémentaires auront été mis en location à l’échelle nationale par rapport à l’année précédente (+6%). En parallèle, la durée des annonces a été réduite d’un jour, pour atteindre 24 jours (la durée d'annonce correspond au nombre de jours durant lesquels un logement reste publié en ligne). Ce chiffre retrouve ainsi le niveau plancher record du milieu des années 2010. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude menée par les acteurs de la branche (voir encadré).

Paradoxalement, l’offre croit alors que la demande continue d’augmenter, ce qui laisse entrevoir un fort mouvement dans le marché de l'immobilier. Dans les régions où les durées d’annonce sont déjà très courtes – comme à Coire, Winterthour ou Genève – la situation continue de se tendre. A l’inverse, pour la deuxième année consécutive, le marché continue de se détendre à Zurich.

A noter que c'est dans le Jura que les annonces restent publiées le plus longtemps avant de trouver preneur (51 jours).

Le nombre de logements proposés en 2024/25 a presque retrouvé le niveau observé durant la période du Covid, en 2021/22. Pour la troisième fois de suite, celui-ci a augmenté, tandis que la durée d’insertion diminuait. Alors qu’elle s’élevait encore à 35 jours en moyenne nationale en 2019/20, celle-ci est passée de 27 à 25, puis désormais à 24 jours: ce chiffre n'a jamais été aussi bas depuis la première enquête menée en 2015.

Les auteurs de l’étude commentent cette évolution en écrivant:

«Le développement montre que la croissance de la demande est plus forte que celle de l’offre. Davantage de logements arrivent sur le marché, mais ils sont reloués encore plus rapidement.



De toute évidence, de nombreux locataires profitent de l’élargissement de l’offre pour changer de logement. Cela témoigne d’une mobilité accrue et d’un marché dynamique, mais toujours tendu.»

Les loyers augmentent en Suisse

Mais dans un marché sous tension, les loyers augmentent. Markus Meier, directeur de la Fédération des propriétaires fonciers de Suisse (HEV Schweiz), réagit aux résultats de la toute dernière étude OWI:

«Pour freiner efficacement la hausse continue des loyers, il faut sensiblement accroître l’offre de logements. Cela vaut surtout pour les villes et les agglomérations, là où la pression est la plus forte. Cela implique de densifier ce qui existe déjà, d’augmenter les coefficients d’utilisation du sol et de construire davantage en hauteur.»

Il y a partout plus d'appartements à louer

L'augmentation de l’offre de locatifs s'observe pratiquement sur l’ensemble du territoire suisse. Davantage d’appartements sont proposés dans 19 cantons sur 26, et dans quatorze cantons, les délais d’insertion (d'annonce) se raccourcissent simultanément. La hausse de l’offre est particulièrement marquée à Appenzell Rhodes-Extérieures (+61%), dans le Valais (+39%), dans le canton de Vaud (+29%) et dans les Grisons (+29%). Malgré cela, les propriétaires trouvent plus rapidement des locataires dans chacun de ces cantons. Cela vaut tout particulièrement pour le Valais, où la durée de mise en ligne s’est raccourcie de sept jours pour atteindre 23 jours.

La situation dans les villes n'est pas si critique

On suppose généralement que la pénurie de logements serait particulièrement marquée dans les villes suisses. Les chiffres nuancent cette idée, du moins en comparaison avec la moyenne nationale. Dans cinq des douze villes analysées, la durée d’insertion dépasse la moyenne suisse.

A Bâle, Fribourg, Saint-Gall, Lugano et Neuchâtel, une annonce doit rester en ligne près d’un mois ou davantage avant de trouver un locataire. Lugano (34 jours, +8 jours) et Neuchâtel (35 jours, +2 jours) figurent une nouvelle fois parmi les marchés immobiliers les plus lents du pays.

Après une nette diminution pour la période précédente, Lugano voit sa durée d’insertion s’allonger de nouveau, tandis que Neuchâtel reste quasiment au niveau élevé de l’an dernier. A l’inverse, c'est à Coire que les bailleurs trouvent un locataire le plus rapidement. La durée d’insertion moyenne y est de seulement dix jours (-1 jour), ce qui place la ville en tête de la comparaison urbaine.

Winterthour (treize jours), Genève (treize jours) et Zurich (seize jours) se maintiennent également à un niveau très bas et comptent parmi les villes où le déséquilibre entre l’offre et la demande est le plus marqué.

L'indice du logement en ligne Les données reposent sur la dernière enquête ILL de L’Association suisse de l’économie immobilière (SVIT), la faîtière immobilière HEV Schweiz et le portail immobilier newhome, en coopération avec le Swiss Real Estate Institute de la Haute Ecole spécialisée de Zurich.



Le volume analysé comprend l’ensemble des annonces publiées, qu’elles soient en cours ou déjà clôturées. Des doubles décomptes entre deux périodes successives sont possibles. La durée moyenne d’annonce se fonde sur les annonces clôturées. Les comparaisons annuelles se basent sur les annonces clôturées lors des périodes équivalentes de l’année précédente.



Toutes les annonces de locatifs permettant de déduire qu’il s’agit d’une première location (pour un bâtiment neuf) ou d’un appartement entièrement rénové ont été classées comme objets nouvellement loués. Lorsqu’aucune indication ne permet d’identifier une première location, l’objet est classé comme «appartement à relouer».



Traduit de l'allemand par Joel Espi