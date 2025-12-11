La Nati n'est pas la bienvenue à San Francisco
Des adversaires supposément abordables. Des lieux de matchs attractifs pour les supporters qui voyagent. Des horaires adaptés à la télévision (à chaque fois 21h00, heure suisse) pour les fans restés au pays. Du point de vue suisse, le tirage au sort du Mondial a été presque parfait.
Pour les personnes de la région de San Francisco, la situation est différente. Là où la Nati débutera sa phase de groupes contre le Qatar (13 juin), il y a eu de la déception quand le calendrier a été définitivement fixé. La faute à des affiches jugées peu alléchantes.
«La FIFA a complètement roulé la Bay Area (la région de San Francisco)», s'insurge, dans son titre, le portail SFGate. Pour Bay Area TV, la région a reçu «l’un des pires calendriers de matchs de la Coupe du monde», et le San Francisco Chronicle qualifie ce programme de «ni sexy ni séduisant».
L'espoir de voir la sélection américaine
Si nous retirons nos lunettes de fans de la Nati, nous pouvons admettre que Qatar – Suisse n’est effectivement pas une rencontre de Coupe du monde qui fait frémir la planète des mois à l’avance. Mais avec un format à 48 participants, il est inévitable d'avoir ce genre d'affiche.
Au Levi’s Stadium, antre des San Francisco 49ers (NFL), six rencontres du Mondial auront lieu. En dehors des fans des pays concernés, elles ne devraient pas mobiliser les foules:
- 13 juin: Qatar - Suisse
- 16 juin: Autriche - Jordanie
- 19 juin: Paraguay - Slovaquie/Kosovo/Turquie/Roumanie
- 22 juin: Algérie - Jordanie
- 25 juin: Paraguay - Australie
- 1er juillet: 16e de finale (Premier du groupe D - Troisième du groupe B/E/F/I/J)
Le grand espoir pour les habitants de San Francisco repose sur une première place des Etats-Unis dans leur groupe. Dans ce cas, la sélection américaine disputerait son premier match à élimination directe dans la ville de Californie. Ce scénario n’a rien d’irréaliste dans un groupe comprenant le Paraguay, l’Australie et le vainqueur des barrages européens réunissant la Slovaquie, le Kosovo, la Turquie et la Roumanie.
Prudence face à la chaleur
Pour les supporters suisses, l’absence d’un adversaire prestigieux – comme l’Argentine, le Brésil, la France ou l’Espagne – peut aussi représenter un avantage. Cela pourrait en effet libérer davantage de billets sur le marché – et à des prix plus abordables. Pour de nombreux amateurs de football, une visite au stade relève avant tout de l’expérience Coupe du monde et l’identité de l’équipe qu'on va voir passe au second plan.
Pour les supporters de la Nati, la météo sera un facteur plus important que l’attractivité de l’adversaire. La rencontre contre le Qatar sera lancée à 12h00, heure locale. Le SFGate prévient:
Chaque supporter qatari, habitué à la chaleur dans son pays, se sentira comme chez lui, ajoute le San Francisco Chronicle.
Dans les deux autres villes où la Suisse jouera, deux des trois co-organisateurs du tournoi disputent également des rencontres. A Los Angeles, où la Nati affrontera un adversaire européen encore inconnu, les Etats-Unis joueront deux fois.
Et à Vancouver, le Canada se mesurera non seulement à la Suisse, mais aussi auparavant au Qatar. Là, indépendamment de l’adversaire, l’ambiance sera de toute façon au rendez-vous.
Adaptation en français: Yoann Graber