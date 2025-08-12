beau temps31°
DE | FR
burger
Suisse
Technologie

Le Conseil fédéral appelle à accepter l'identité numérique

La version beta publique de l&#039;application swiyu montre sur un smartphone la version beta d&#039;une identité electronique (E-ID) ainsi que l&#039;infrastructure de confiance associee, photographi ...
L'e-ID ne sera pas obligatoire, rappelle le Conseil fédéral.Image: KEYSTONE

Le Conseil fédéral appelle à accepter l'identité numérique

L'e-ID sera sûre et facultative, assure le gouvernement, qui plaide pour son acceptation lors de la votation de septembre prochain.
12.08.2025, 14:0012.08.2025, 14:13
Plus de «Suisse»

L'identité électronique (e-ID), facultative et étatique, permettra d'effectuer des démarches administratives ou des achats en ligne de manière sûre. Le Conseil fédéral a plaidé mardi pour son acceptation lors de la votation du 28 septembre prochain.

Faire une demande pour un permis de conduire ou passer une commande d'alcool sur Internet peut nécessiter de s'identifier. L'e-ID étatique permettra de le faire de façon entièrement numérique. Son utilisation ne sera pas obligatoire, rappelle le gouvernement dans un communiqué.

Un référendum lancé

Les autorités et les entreprises ne pourront consulter et enregistrer que les données vraiment nécessaires lors de chaque usage. La Confédération stockera les informations dans ses centres de données en Suisse.

L'identité numérique serait «un danger pour la liberté des Suisses»

Un référendum a été lancé. Les opposants estiment que l'e-ID compromet la protection de la sphère privée. Ils dénoncent aussi une discrimination des personnes qui ne possèdent pas de smartphone.

Le peuple avait largement rejeté une précédente mouture en 2021. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

«Détachement touriste»: ces frontaliers qui font l'armée en Suisse
de Lea Hartmann
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
de Alberto Silini
4
L'armée suisse pourrait acheter ce «dangereux» pistolet américain
2
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Un arbre généalogique hors normes dévoilé en Valais
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
Au Brésil, un smartphone explose dans le pantalon d'une femme
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
2
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
3
La petite amie de Harry Potter a bien changé
On a retrouvé le «fantôme» suisse que Poutine traque
On le croyait disparu. Avi Motola, le Schaffhousois qui a combattu en Ukraine contre les Russes, est bien vivant. Watson l’a retrouvé à Tel-Aviv, et il a des choses à dire.
«La Russie condamne un mercenaire suisse à 14 ans de camp de travail», titrait le Blick début juillet, ajoutant:
L’article