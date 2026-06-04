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Le National veut une stratégie contre la désinformation

Jacqueline de Quattro, Conseillere nationale, parle lors d&#039;une conference de presse du Comite au NON au Fonds Climat ce mercredi 4 fevrier 2026 a Lausanne. Le 8 mars prochain les citoyens suisses ...
Jacqueline de Quattro (PLR/VD) est à l'origine de la motion.Keystone

Le National veut une stratégie contre la désinformation

Dans une ère où les fausses informations fleurissent, le National a voté pour une stratégie pour combattre la désinformation.
04.06.2026, 13:2304.06.2026, 13:23

Dans le contexte géopolitique actuel, les campagnes de propagande représentent un véritable danger. Le National s'est dit favorable mercredi, par 100 voix contre 86, à une stratégie visant à combattre la désinformation.

La désinformation, en tant qu'instrument d'influence, a toujours existé. Mais aujourd’hui, les «fake news» foisonnent. Ces méthodes redoutables n'ont plus aucune limite, a critiqué Jacqueline de Quattro (PLR/VD), à l'origine de la motion.

La guerre en Iran révèle le problème de la désinformation «zombie»

Elles cherchent aussi bien à fragiliser les Etats qu'à saper la confiance des citoyens à l'égard de nos institutions et de nos démocraties, a continué la Vaudoise. Le développement des technologies numériques liées à l'intelligence artificielle a encore amplifié le phénomène. La Suisse n'a pas les outils nécessaires pour lutter contre les campagnes de déstabilisation.

Le Conseil fédéral a dit prendre au sérieux la menace que la désinformation et les activités d’influence dans l'espace d'information représentent pour la Suisse.

Les travaux en cours et les priorités de la Stratégie de politique de sécurité 2025 dotent le gouvernement des bases stratégiques nécessaires. Consacrer une stratégie supplémentaire à la désinformation entraînerait des doublons et retarderait la réalisation des mesures engagées, a indiqué le ministre de la défense Martin Pfister.

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer. (sda/ats/svp)

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