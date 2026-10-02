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Ce lac romand est à un niveau anormalement bas

KEYPIX - Une vue aerienne du niveau du lac de Joux anormalement bas avec un bateau echoue sur une presqu&#039;ile ephemere le vendredi 2 octobre 2026 entre Le Rocheray et Le Sentier a la Vallee de Jou ...
Le niveau le plus bas sur une journée a été mesuré le 27 février 1987.Keystone

Ce lac romand est à un niveau anormalement bas

Le lac de Joux fait actuellement face à un niveau extrêmement bas. Le plus grand plan d'eau du massif jurassien, également plus grand lac suisse à plus de 1000 mètres d'altitude (1004 m), a été mesuré vendredi matin à 1002,67 mètres, inquiétant les autorités.
02.10.2026, 17:5102.10.2026, 17:51

«Ce n'est pas un record, mais ce n'est pas joli à voir. Je n'ai pas vu souvent le lac aussi bas que ça», résume auprès de Keystone-ATS le syndic de L'Abbaye Christophe Bifrare. «Notre meilleure jauge, c'est la statue de Pégase au Pont. Si elle a les pieds au sec, c'est que la situation commence à être inquiétante», dit-il.

Les données hydrologiques de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) indiquent une valeur mesurée de 1002,67 mètres au-dessus du niveau de la mer vendredi à 08h00.

Une vue du niveau du lac de Joux anormalement bas avec des bateaux echoues sur le rivage le vendredi 2 octobre 2026 vers Le Pont a la Vallee de Joux. Les cours d&#039;eau souffrent de la secheresse qu ...
Les cours d'eau souffrent de la sécheresse qui sévit depuis des semaines en Suisse.Keystone

Selon ces mêmes statistiques, le lac de Joux a atteint son niveau minimal enregistré, depuis le début des mesures systématiques en 1982, en 2011, avec une cote moyenne sur une année de 1002,91 mètres. A l'inverse, la cote moyenne maximale sur une année a été atteinte en 2012, avec 1004,37 mètres.

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Le «Caprice II» ne circule plus

Le niveau le plus bas sur une journée a été mesuré le 27 février 1987 avec 1001,78 mètres et le plus haut le 24 janvier 1990 avec 1005,28 mètres. Toujours selon les chiffres de l'OFEV, le niveau habituel se situe autour de 1004 mètres en moyenne.

«Il ne faudrait pas que le niveau baisse encore plus, cela serait catastrophique pour la nature, la faune, les rivières alentour et la nappe phréatique», s'inquiète Christophe Bifrare. Il souligne que le lac s'évapore de 1,5 centimètre par jour en moyenne s'il ne pleut plus. Or il y a eu trois mois de sécheresse hormis une séquence de pluie en août.

«C'est plutôt rare à la Vallée de Joux»

Selon lui, il faut 140 litres d'eau de pluie par m2 en moyenne par mois pour garder un niveau stable.

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Une vue du niveau du lac de Joux anormalement bas avec des bateaux echoues sur le rivage le vendredi 2 octobre 2026 vers Le Pont.Keystone

M. Bifrare indique par ailleurs que vu le niveau actuel du lac, le bateau historique «Caprice II» (40 places) a cessé de faire ses réguliers tours du lac touristiques depuis une semaine. Il ajoute par ailleurs que la société Romande Energie a, elle, cessé d'utiliser son eau depuis «quelques semaines déjà». (sda/ats)

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source: keystone / peter schneider
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