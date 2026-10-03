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Dans le Jura, les escrocs usurpent même le numéro de la police

Dans le Jura, les escrocs usurpent même le numéro de la police

Plus de 50 escroqueries aux faux policiers ont été recensées cette année. Les seniors sont les principales cibles, avertit la police cantonale.
03.10.2026, 09:1403.10.2026, 09:14
Damien Rerat, commandant de la Police cantonale jurassienne, pose pour le photographe lors d&#039;une conference de presse pour presenter les statistiques pour la securite routiere 2025 pour le Canton ...
Damien Rerat, commandant de la Police cantonale jurassienne.Keystone

Loin de faiblir, le phénomène des faux policiers évolue dans le canton du Jura. La police cantonale lance un appel à la prudence, indiquant avoir recensé plus de 50 cas avérés d’escroqueries commises par des faux policiers depuis le début de l’année.

Actuellement, les auteurs arrivent même à usurper le numéro de téléphone de la centrale de la police cantonale à Delémont. Il ne faut donc pas se fier au numéro affiché lors de l'appel, car celui-ci peut être falsifié, indique la police dans un communiqué diffusé vendredi.

La police ne s'y attendait pas
La police ne s'y attendait pas

Les auteurs, souvent des jeunes personnes, ciblent principalement des seniors. Ils prennent contact avec eux en se faisant passer pour des policiers jurassiens, prétendant qu'une enquête est en cours, que des cartes bancaires ont été bloquées ou dérobées, ou encore que des biens de la victime sont en danger. Un complice, se faisant lui aussi passer pour un policier, se présente alors au domicile de la victime pour récupérer des valeurs, des cartes bancaires ou des bijoux.

La police jurassienne rappelle qu'il ne faut jamais laisser entrer un inconnu. Il ne faut pas non plus remettre de carte bancaire ni de code PIN à qui que ce soit. Si une personne inconnue ou se présentant comme un policier sonne à la porte, il faut lui demander de s'identifier et, en cas de doute, appeler la centrale de la police cantonale pour procéder à une vérification. (dal/ats)

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