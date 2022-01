Quel est le conseiller fédéral préféré des Suisses? Et le moins aimé?

Nos sept sages se sont vus décerner une note allant de 1 à 6 dans un sondage réalisé en vue des élections au Conseil national de 2023, publié ce mercredi.

De manière générale, le parlement et le Conseil fédéral sont évalués positivement par la population. Selon un sondage publié mercredi par Tamedia et 20 minutes, plus de la moitié des personnes interrogées (56%) se disent satisfaites ou plutôt satisfaites du législatif.

Le Conseil fédéral fait encore mieux, en récoltant 65% d'avis favorables. La satisfaction l'emporte chez les partisans de tous les partis. Seule exception? L'UDC. Ils sont 65% à être insatisfaits ou plutôt insatisfaits du parlement, tandis que seuls 29% évaluent positivement le travail des sept sages.

Roulement de tambour... voici le résultat!

Le sondage s’est également penché sur la satisfaction du peuple envers les différents membres du Conseil fédéral. Ainsi, le ministre le mieux noté est...

Alain Berset. Image: sda

Le ministre de la santé obtient une note de 4,33 sur 6, malgré les nombreuses critiques dont il est la cible depuis le début de la pandémie. 64% des sondés le rééliraient. Les partisans de son parti lui attribuent un 5,3 tandis que ceux de l'UDC un 2,67.

A l'autre extrémité du classement, on retrouve...

Ignazio Cassis. Image: sda

Le nouveau président de la Confédération n'obtient que 3,51. Seules 27% des personnes interrogées le rééliraient. Il se voit décerner un 4,25 par les membres de son parti. Et les autres?

Viola Amherd arrive en 2e position avec une note de 4,23

arrive en 2e position avec une note de 4,23 Guy Parmelin , troisième, obtient une note de 4,14

, troisième, obtient une note de 4,14 Karin Keller-Sutter a eu 4,12

a eu 4,12 Simonetta Sommaruga obtient tout juste la moyenne de 4 tout rond

obtient tout juste la moyenne de 4 tout rond Ueli Maurer, avant dernier, obtient note de 3,75

L'UDC progresse, les Verts reculent

Et qu'en est-il des partis? Par rapport à leur succès historique enregistré en 2019, les Verts perdent 1,5 point de pourcentage à 11,7%, selon le sondage. A l'inverse, leurs pendants libéraux sont le parti qui enregistre la plus forte hausse (+2,4 points de pourcentage) à 10,2%.

Après le succès des partis écologistes en 2019, on parlait de «vague verte». Image: KEYSTONE

L'UDC conforte quant à elle sa place de premier parti de Suisse à 27% (+1,4 point de pourcentage). Les autres partis n'enregistrent aucune hausse ou baisse statistiquement significatives. Le PS reste le second parti du pays (16,2%), suivi par le PLR (15,4%) et Le Centre (13,3%). (asi/ats)