Nestlé se diversifie et mise sur un booster d'orgasme

Connu pour son café Nespresso et sa mayonnaise Thomy, le géant suisse de l’agroalimentaire s'attaque à la santé des clients. Au programme? Prises de sang avec l'IA, analyses visuelles et pilules miracles sur mesure.

Benjamin Weinmann / ch media

Qu’il s’agisse d’élégantes boutiques Nespresso ou d’échoppes Kitkat au Japon, Nestlé est présent dans le monde entier. Le géant de l'agroalimentaire a cependant décidé d'étoffer son offre.

La division santé du groupe, Nestlé Health Science, a ouvert sa propre boutique à Séoul. Comme le rapporte la plateforme spécialisée Nutra Ingredients Asia, on y trouve les différentes gammes de produits santé, comme les boissons sportives de la marque Nuun, ou les poudres de collagène Vital Proteins, promues par la star hollywoodienne Jennifer Aniston.

Un porte-parole de Nestlé a confirmé cette information. Et d'expliquer:

«Ce modèle commercial est unique. Aucun plan concret d’extension n’existe pour l’instant, mais nous restons ouverts»

Analyser son sang avec l'IA

Selon le porte-parole, la boutique a vu le jour grâce à un partenariat avec la marque Hyundai. Le magasin se trouve dans un centre commercial de Mok-Dong, un quartier de Séoul, qui porte le nom du constructeur automobile sud-coréen.

Au cœur du concept, on trouve des technologies numériques destinées à offrir aux clients un aperçu de leur état de santé et à leur recommander des produits adaptés, par exemple divers compléments alimentaires, évidemment disponibles sur place.

Nestlé y utilise notamment ce qu'elle appelle l’Anura Magic Mirror, un «miroir magique» développé par l’entreprise canadienne Nuralogix. Selon le fabricant, cet appareil peut, grâce à l’intelligence artificielle, analyser le flux sanguin du visage et produire un rapport sur la vitalité et les risques pour la santé. D’autres outils numériques iraient jusqu’à fournir des indications sur l’état mental des visiteurs.

Le «miroir magique»: Vidéo: youtube

Un magasin qui collecte les données

Des professionnels de santé sont également présents sur place pour interpréter les données et formuler des recommandations individualisées.

Comme l’explique une responsable locale de Nestlé, citée dans un rapport de la branche, le magasin proposera un suivi continu de l’état de santé des personnes, et observera les évolutions de leur corps grâce aux données recueillies auprès des clients.

En Asie, la clientèle se montre en général beaucoup moins critique que celle des pays occidentaux pour ce qui est de la protection des données.

L’article mentionne également un programme récemment lancé par le gouvernement sud-coréen pour promouvoir des plans alimentaires personnalisés.

Un «booster d’orgasmes» bientôt en vente?

Comme l’a indiqué le directeur général Laurent Freixe lors de la présentation des résultats semestriels, des pans entiers de l’activité santé de Nestlé, qui représente 16% du chiffre d’affaires global, sont actuellement passés au crible. L’objectif est de «focaliser l’activité vitamines, minéraux et compléments alimentaires sur des marques premium». Une réorientation stratégique des marques grand public de ce secteur a donc été lancée.

Le groupe prévoit de concentrer ses efforts sur des marques premium telles que Garden of Life, Solgar et Pure Encapsulations, là «où notre expertise en science, innovation et construction de marque nous procure un net avantage concurrentiel», précise Nestlé dans son rapport semestriel.

En clair, les produits de masse, présents sur des marchés très concurrentiels, pourraient disparaître au profit de produits très spécifiques et dont la marge est forte. Selon l’agence Reuters, les marques actuellement examinées génèrent un chiffre d’affaires annuel d’environ un milliard de francs.

Parmi elles figure la marque américaine Nature’s Bounty, connue notamment pour ses produits favorisant la pousse des cheveux, ses pilules pour l’immunité ou encore un Intimacy Booster censé améliorer l’excitation sexuelle et l’orgasme, grâce à des épices ayurvédiques. Ces articles sont surtout vendus dans les grandes chaînes de parapharmacie comme Walgreens ou CVS.

Un Intimacy Booster censé améliorer l’excitation sexuelle et l’orgasme. Image: naturesbounty.com/

Laurent Freixe sous pression

La division Health Science avait déjà connu des difficultés et un recul de ses ventes sous la direction de Mark Schneider, le prédécesseur de Laurent Freixe. Début 2024, Mark Schneider avait procédé à un changement à la tête de cette branche et nommé l’Américaine Anna Mohl au poste de directrice. Quelques mois plus tard, Mark Schneider quittait lui-même ses fonctions. Les problèmes de cette division, parmi d’autres difficultés commerciales, ont probablement contribué à son départ.

Depuis son arrivée à la tête du groupe il y a un an, Laurent Freixe, figure historique de Nestlé, subit une forte pression, et doit convaincre des analystes déçus que sa stratégie porte ses fruits. La tâche pourrait prendre du temps, car Nestlé n’a pas encore trouvé la pilule miracle pour doper ses ventes.

Traduit de l'allemand par Joel Espi