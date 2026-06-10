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Les descendants du général Charles de Gaulle sont à Porrentruy

Que font les descendants du général Charles de Gaulle à Porrentruy?

Une importante délégation française est attendue à Porrentruy pour célébrer un lien historique méconnu avec Charles de Gaulle.
10.06.2026, 10:4410.06.2026, 10:44
Les descendants du général de Gaulle en visite à Porrentruy.
Les descendants du général de Gaulle en visite à Porrentruy.Image: montage watson

La famille de Charles de Gaulle, notamment la petite-fille du général, Anne de Laroullière, est en visite mercredi à Porrentruy (JU) avec une importante délégation française. Ils participent à une journée mémorielle sur les origines bruntrutaines du général.

Le général était l'arrière-arrière-petit-fils d'un mercenaire natif de Porrentruy. Sa petite-fille fait partie d’une délégation française composée, notamment, du président du Conseil départemental du Territoire de Belfort Florian Bouquet ainsi que l'ancien chef d'Etat-major des armées françaises et délégué national à l'Ordre de la Libération Thierry Burkhard.

Cette délégation sera accueillie par de nombreux officiels helvétiques, parmi lesquels le ministre jurassien de la culture Jean-Paul Lachat et le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler.

Une plaque mémorielle rappelant les origines bruntrutaines du général sera inaugurée dans la cour de l'Hôtel-Dieu. Les recherches menées ces dernières années ont confirmé les origines bruntrutaines de la famille Nicol, ancêtres directs du général. (jah/ats)

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