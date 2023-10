Roger Nordmann est candidat au Conseil fédéral

Il est le cinquième candidat en lice à ce stade. Les autres candidats sont le conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch, les conseillers nationaux Matthias Aebischer (BE) et Jon Pult (GR) ainsi que le président du gouvernement de Bâle-Ville Beat Jans (BS).

«Je ne suis pas simplement candidat pour devenir un troisième Romand au Conseil fédéral. Je me sens avant tout Suisse et je m'engagerai pour tout le pays, par-delà les frontières linguistiques»

Il s'est exprimé en français, en allemand et en italien durant sa conférence de presse et a évoqué quatre défis prioritaires à ses yeux:

«J'aime le dialogue et les compromis»

«Des ponts et des solutions»

