Une enquête dénonce l'utilisation de la souche de poulet Ross 308 par Micarna (Migros). Image: Observatoire du spécisme

Les poulets Migros accusés de cacher «une sordide réalité»

Une enquête publiée par l'Observatoire du spécisme dénonce les conditions d'élevage des poulets à croissance rapide de Micarna, principal producteur de volaille de Suisse et membre du groupe Migros. Ce dernier réfute les accusations.

Poussins qui n'arrivent pas à marcher, poulets blessés ou à l'agonie, cadavres d'oiseaux: ce mercredi, l'Observatoire du spécisme publie une enquête qui dénonce «la sordide réalité pour les poulets des élevages Micarna», principal producteur de viande, de volaille, d’œufs et de poisson de Suisse appartenant au groupe Migros. Ces images auraient été tournées durant l'été 2025 dans un élevage du canton de Vaud.

Des poulets boiteux qui proviendraient d'un élevage Micarna dans le canton de Vaud, selon l'enquête. Image: Observatoire du spécisme

Des poulets blessés qui proviendraient du même élevage. Image: Observatoire du spécisme

«Nous ne commentons pas d'enregistrements obtenus par effraction et n'avons aucun moyen de valider leur authenticité», répond Tristan Cerf, porte-parole de Migros. Et de préciser:

«Nos producteurs sont des entreprises indépendantes, tenues de respecter nos standards et les exigences légales en matière de bien-être animal» Tristan Cerf, porte-parole de Migros.

La souche Ross 308

L'Observatoire du spécisme reproche à Micarna d'utiliser une souche de poulet génétiquement sélectionnée pour grossir plus vite – les oiseaux prennent 52 fois leur poids en une trentaine de jours –, avec pour conséquences «des problèmes de santé importants et des douleurs extrêmes», car leurs corps sont incapables de supporter une telle croissance.

«Ces problèmes se manifestent par des boiteries. Les difficultés à se déplacer génèrent des blessures importantes. Les insuffisances pulmonaires et cardiaques sont également particulièrement présentes.» L'Observatoire du spécisme.

De son côté, Migros ne confirme pas le recours à cette souche: «Micarna ne communique pas d'informations relevant du secret commercial. La race de poulet choisie pour les élevages partenaires en fait partie», souligne Tristan Cerf.

Il rappelle toutefois que les conditions d'élevage des poulets respectent les normes SST (systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux).

«Cela signifie que les poulaillers doivent disposer d'une zone climatique extérieure, de perchoirs, de fenêtres ainsi que d'un sol avec litière» Tristan Cerf, porte-parole de Migros.

«Ces normes sont cosmétiques», dénonce Pia Shazar, porte-parole de l'Observatoire du spécisme. Elle cite en exemple des «oiseaux qui se retrouvent à devoir ramper pour s’hydrater et s’alimenter parce qu'ils ont du mal à marcher et qui meurent ainsi de déshydratation».

Demande d'interdiction en Suisse

En Europe, plusieurs grands noms de l'industrie se sont engagés à arrêter d'utiliser la souche Ross 308: LDC (leader européen de la production de poulet), Burger King France ou Nestlé. L'Observatoire du spécisme vient de lancer une pétition adressée au Parlement, demandant à ce que la Suisse interdise à son tour ces élevages.

En parallèle, une dénonciation a été faite auprès de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) concernant l'utilisation de cette souche par Migros. Les auteurs de l'enquête ont fourni pour preuve des bulletins de livraison à Micarna de poussins Ross 308. «Selon nous, cet usage est contraire à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), explique Pia Shazar, notamment car les poulets ne sont pas cliniquement sains et que les douleurs sont liées au but de l’élevage: atteindre le poids d’abattage rapidement.»