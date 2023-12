Dick Marty est décédé à l'âge de 78 ans

Celui qui fut également député du Conseil de l'Europe et membre de la Commission des droits de l'homme de l'OSCE est décédé ce jeudi à Fescoggia, au Tessin. Il avait 78 ans et, comme le rapporte le quotidien La Regione , était malade depuis longtemps.

Pourquoi les Suisses ont toujours plus besoin d'une protection juridique

Un sondage montre que la demande d'assurances de protection juridique en Suisse a plus que doublé au cours des cinq dernières années.

C'est pas légal, ou bien? Une assurance de protection juridique peut aider à répondre à cette question. C'est du moins la conclusion à laquelle parviennent de plus en plus de personnes en Suisse. Elles espèrent y trouver la sécurité et le soutien de spécialistes. C'est ce que montre un nouveau sondage représentatif réalisé par l'assureur Generali Suisse et sa filiale Fortuna Assurance de Protection Juridique auprès de 1000 personnes.